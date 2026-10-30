HAMAS denuncia la continuidad de los ataques israelíes contra Al-Jalil

El Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS) ha señalado en un comunicado publicado este viernes, que la continuación de los ataques brutales del régimen israelí contra la ciudad de Al-Jalil (Hebrón) y otras localidades y zonas de la Cisjordania ocupada, así como la intensificación de las agresiones de las fuerzas de ocupación, el desplazamiento forzoso de sus habitantes y la destrucción de viviendas y bienes palestinos, evidencian una peligrosa escalada de la política de castigo colectivo contra el pueblo palestino y un intento de quebrantar su voluntad y resistencia en su tierra natal.

“Lo que está ocurriendo especialmente en la ciudad de Al-Jalil, incluido el severo asedio, el cierre de las entradas y salidas, las incursiones diarias en viviendas y el desplazamiento forzoso de cientos de familias palestinas, constituye una flagrante violación de las leyes, las costumbres y las normas internacionales y humanitarias”, se lee en el comunicado de HAMAS.

Asimismo, ha agregado que “las operaciones de demolición de viviendas palestinas, los ataques contra barrios residenciales y la intimidación de niños, mujeres y ancianos no proporcionarán seguridad ni legitimidad al régimen israelí, sino que reforzarán la determinación del pueblo palestino de aferrarse a sus derechos nacionales y defender su tierra y sus lugares sagrados”.

HAAMS ha instado a la comunidad internacional, a las Naciones Unidas y a las organizaciones jurídicas y humanitarias a asumir sus responsabilidades legales y morales y actuar de inmediato para detener estos ataques y poner fin a las políticas de desplazamiento forzoso y castigo colectivo contra los palestinos en Al-Jalil y otras zonas de Cisjordania.

El movimiento ha elogiado la firmeza y resistencia de la población palestina en Al-Jalil y en todas las ciudades, aldeas y campamentos de Cisjordania.

También ha subrayado que estas medidas represivas no lograrán expulsar a los palestinos de su tierra ni quebrantar su voluntad, y que el pueblo palestino seguirá defendiendo sus derechos legítimos hasta alcanzar la libertad y poner fin a la ocupación.