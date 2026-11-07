China se jacta de sus misiles intercontinentales e hipersónicos

Con motivo de un aniversario clave, los medios estatales chinos exhibieron el jueves varios misiles de la serie Dongfeng entre ellos el DF-61, un misil balístico intercontinental (ICBM) con capacidad nuclear, y el DF-100, un misil de crucero hipersónicos de largo alcance, del que rara vez se han difundido imágenes, según informó el viernes el diario local South China Morning Post.

El misil DF-61, presentado por primera vez durante el desfile militar del Día de la Victoria celebrado en Pekín el año pasado, ha avanzado a etapas más desarrolladas de entrenamiento militar, que incluyen maniobras sobre el terreno y desplazamientos entre distintas posiciones de lanzamiento.

La incorporación de este misil a la Fuerza de Cohetes del Ejército Popular de Liberación de China también ha avanzado a un ritmo más rápido de lo habitual en los procesos de despliegue de misiles balísticos intercontinentales.

La Fuerza de Cohetes realiza maniobras militares sobre el terreno

El comentarista militar Shao Yongling explicó que el entrenamiento habitual con el DF-61 incluye el desplazamiento del sistema de misiles sobre el terreno, los cambios de posición y los ensayos de los procedimientos de lanzamiento. Las maniobras abarcan tanto la movilidad de los equipos como los preparativos necesarios para poner el misil en posición de disparo.

Shao vinculó la rápida incorporación del DF-61 a la misión más amplia de la Fuerza de Cohetes, que comprende operaciones nucleares y convencionales, así como el mantenimiento de capacidades de disuasión en distintos ámbitos estratégicos.

Durante el desfile militar celebrado en Pekín, el DF-61 apareció integrado en la formación de ataque estratégico junto al misil aerolanzado Jinglei-1 (JL-1), el misil lanzado desde submarinos Julang-3 (JL-3) y el misil balístico intercontinental terrestre DF-31BJ.

La exhibición reunió así sistemas de misiles con capacidad de lanzamiento desde plataformas aéreas, navales y terrestres.

La difusión de imágenes del misil DF-100, también conocido como CJ-100, fue otro de los aspectos destacados de la exhibición. Presentado por primera vez en 2019, este sistema forma parte actualmente del arsenal de misiles de China.

La exhibición coincidió con la conmemoración del 66.º aniversario del primer lanzamiento exitoso del DF-1, el primer misil de la serie Dongfeng, realizado en 1960. Este aniversario se produce en un contexto de creciente énfasis de Pekín en la preparación para el combate de la Fuerza de Cohetes y el fortalecimiento de sus capacidades de disuasión estratégica.

Lo que comenzó como un programa de desarrollo de misiles de corto alcance ha evolucionado hasta convertirse en una avanzada familia de armamento estratégico, que incluye misiles intercontinentales con capacidad para transportar ojivas nucleares.