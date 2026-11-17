La aerolínea estadounidense, United Airlines ha comunicado este lunes que ha sufrido una “caída generalizada de sus sistemas” y ha señalado que sus equipos trabajan para restablecer el servicio lo antes posible. La incidencia se produce mientras el tráfico aéreo del país trata de recuperar la normalidad tras el colapso registrado el pasado viernes en los sistemas de telecomunicaciones de la Administración Federal de Aviación (FAA).

Aquella avería obligó a suspender temporalmente todos los despegues y provocó la cancelación de más de 9200 vuelos el viernes, cerca de 6700 el sábado y otros 1600 el domingo.

Las autoridades federales atribuyeron la paralización a una sobrecarga de la infraestructura heredada de control del tráfico aéreo, provocada por un enrutador defectuoso durante los trabajos de sustitución del cableado de cobre por fibra óptica en Arizona, a cargo de la empresa concesionaria L3Harris. A raíz del incidente, el secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, ha solicitado al Congreso 50 000 millones de dólares para modernizar la red.

Las interrupciones de vuelos a nivel nacional son extremadamente raras. La última vez que se decretó una suspensión nacional de los vuelos fue en enero de 2023, cuando falló el sistema de notificación a los pilotos. Antes de eso, la última vez que se adoptó una medida de esta magnitud fue tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.