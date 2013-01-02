“Mensaje de Condolencias por parte de la Asamblea Mundial de Ahlul Bait (P) por el Fallecimiento del Hayy Muytaba Teheraní”

Agencia de Noticias de Ahlul Bait (ABNA) — Tras el fallecimiento del erudito espiritual, académico virtuoso, en la jurisprudencia Infalible y Pura de Ahlul Bait (P), siendo también profesor de ética, » el Honorable Ayatolá, gran Hayy señor Muytaba Teheraní «, que la Asamblea Mundial de Ahlul Bait (P), ha enviado un mensaje de condolencia a su importancia.

En este mensaje, apropósito de su uso tardío de “la Escuela Científica y de la Ciencia (en general) del Imam Jomeini (Ra)” menciona que él la ha podido consolidar. “Él en los años de trabajo en el Seminario Teológico de Teherán, él fue poseedor del cargo de instruir y enseñar Jurisprudencia Islámica y Ética, siendo por ello que ha despertado interés sobre los seminaristas virtuosos, el pópulo y los jóvenes piadosos quienes necesitaban de sus fuentes científicas.”

En aquella declaración, con énfasis sobre la lucha de aquel maestro de ética en publicar y promover los conocimientos luminosos de Ahlul Bait (P), agregando que: “El fallecimiento de aquel justo, ahora, en la estación de Arbain del Honorable Aba ‘Abdullah Al Hussein (P), es sinónimo que juntos sumergen sus almas entre aquellos grandes Infalibles y Puros (P).”

La Asamblea Mundial de Ahlul Bait (P) también dentro de las concluciones de las condolencias de aquel fallecimiento, y siendo desde los propios creyentes y amantes de Ahlul Bait (P) , se ha considerado realizar los funerales de aquel erudito espiritual mañana, invitándolos a conmemorar aquel compromiso en la capitalina ciudad de Teherán (Irán).

El mensaje completo de condolencias por parte de la Asamblea Mundial de Ahlul Bait (P), en relación con el fallecimiento del Honorable Ayatola Hayy señor Muytaba Teheraní, se encuentra a continuación:

بسم الله الرحمن الرحیم

En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso

قال الامام الصادق عليه السلام: «إذا مَاتَ المؤمِنُ الفَقِيهُ ثلمَ فِي الاسلامِ ثُلمَةٌ لا يَسُدّها شَي‏ءٌ«ما مِن أَحَدٍ يَمُوتُ مِنَ المؤمنينَ أَحَبّ إِلَى إبليسَ مِن مَوتِ فَقِيه ـ مرگ هيچ كس نزد شيطان محبوب‏تر از مرگ عالم نيست». (اصول كافى ـ جلد 1 ـ ص :46

Dijo el Honorable Imam Sadeq (P): “Si un creyente justo muere, ،el haber creado un incumplimiento del islam, hará que una cosa no sea compensada.” Y dijo: “Nadie cerca de la adoración de satán, será erudito en la muerte” (Usul Al Kafi- tomo 1, capitulo 46)

El fallecimiento desgarrador del erudito espiritual, académico virtuoso en la Jurisprudencia Infalible y Pura de Ahlul Bait (P), quien también fue profesor de ética » el Honorable Ayatola, gran Hayy señor Muytaba Teheraní« , causa dolor y tristeza a todos los amigos de las Ciencias Religiosas, de la cultura shiíta, y de la Revolución Islámica.

Aquel gran académico, que perteneció a la Escuela del Imam Jomeini (Ra), trabajando durante años en el Seminario Teológico Científico de Teherán, fue poseedor del puesto de enseñar Jurisprudencia Islámica y Ética, siendo por ello que ha despertado interés sobre los seminaristas virtuosos, el populo y los jóvenes piadosos quienes necesitaban de sus fuentes científicas.

“El fallecimiento de aquel justo, ahora, en la estación de Arbain del Honorable Aba ‘Abdullah Al Hussein (P), es sinónimo que juntos sumergen sus almas entre aquellos grandes Infalibles y Puros (P).”

Apropósito de este incidente horrendo, siendo una muerte para el Seminario Teológico, y para las Universidades Religiosas de Teherán, no obstante todas las provisiones (acumuladas) durante los años de esfuerzos de este maestro de ética, publicando y promocionando los conocimientos de la luz de Ahlul Bait (P), y mediante las lecciones y la redacción de sus libros manufacturados por el mismo, que estudiantes y jóvenes se han puesto en entusiasmó por sus vida y obra.

La Asamblea Mundial de Ahlul Bait (P), a propósito de aquel fallecimiento doloroso para nuestro expediente que le damos las condolencias al Honorable Wali ‘Asar (P), al Gran Líder de la Revolución, Académicos informativos, a los grandes Marya’s , al Seminario Teológico de Qom, y de Teherán, a los hijos virtuosos y amantes (de Ahlul Bait) , y a la casa de los l Honorables , en especial al de su hermano, » el Honorable Ayatola, gran Hayy señor Muytaba Teheraní« , y les decimos aquellos que la paciencia y la recompensa para este fallecido, lo ha localizado como un académico y erudito de alto rango.

La Asamblea Mundial de Ahlul Bait (P), y como también por parte de los propios creyentes y amantes de Ahlul Bait (P), y para dinamizar los funerales de aquel erudito espiritual, que se ha invitado a conmemorar sus funerales mañana, (en la misma fecha que el Arbain Husseini) , en la Escuela superior Mártir Motahari, en la ciudad de Teherán.

«من یعظّم شعائر الله فإنها من تقوی القلوب»

“Cuando se maximizan los rituales de Dios, desde su Jardín (el Paraíso) se fortalecen los corazones.”

La Asamblea Mundial de Ahlul Bait (P)

El 3 de Enero de 2013

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