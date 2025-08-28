Venezuela se planta con firmeza ante las amenazas de Estados Unidos: despliega 15 mil efectivos en la frontera con Colombia

Según informó la Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA), El gobierno revolucionario de Venezuela ha dado pasos firmes para blindar sus fronteras frente a las amenazas provenientes de Estados Unidos. Diosdado Cabello, ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, anunció el despliegue de 15 mil efectivos militares y policiales en los estados Táchira y Zulia, limítrofes con Colombia.

La operación, ordenada directamente por el presidente Nicolás Maduro como parte de la “Zona de Paz N.º 1”, incluye fuerzas terrestres, aéreas, navales y fluviales, además de aviones y drones de apoyo. Según Cabello, el objetivo es “preservar la paz, enfrentar a las mafias del narcotráfico y garantizar la soberanía nacional”.

El ministro pidió al gobierno de Gustavo Petro aplicar medidas similares en el lado colombiano para frenar la acción de grupos criminales en la frontera. Destacó además que Bogotá acogió positivamente la iniciativa, en un contexto en el que ambos países han reforzado sus relaciones tras la firma, en julio de 2025, de un memorando de entendimiento para fortalecer la paz y el desarrollo binacional.

Cabello presentó también un balance de la operación “Escudo Bolivariano” entre enero y agosto de 2025. En ese periodo, las fuerzas venezolanas incautaron 52,7 toneladas de drogas, 153 toneladas de precursores químicos y 480 armas de fuego —22 de ellas de fabricación estadounidense—. Asimismo, fueron detenidas 6.284 personas, neutralizadas 400 aeronaves, destruidos 92 pistas clandestinas, 54 laboratorios y 10 campamentos vinculados al narcotráfico. Respaldándose en un informe de Naciones Unidas, recalcó que en Venezuela no existen cultivos ni laboratorios de droga, y que apenas el 5% del tráfico transita por su territorio, frente al 87% de la producción colombiana que se traslada por el Pacífico hacia Perú y Ecuador.

Con tono crítico, el ministro acusó a la DEA de dirigir los flujos de drogas hacia Estados Unidos y señaló a figuras opositoras como María Corina Machado de mantener vínculos con políticos colombianos como Álvaro Uribe y Gustavo Duque, a quienes responsabilizó de intentar convertir a Venezuela en un centro de operaciones del narcotráfico. También calificó de “hipócrita” el despliegue militar de Washington en el sur del Caribe, con tres buques lanzamisiles y unos cuatro mil marines, al considerar que ignora las verdaderas rutas del narcotráfico por el Pacífico para poner a Venezuela en la mira.

En el plano interno, Cabello subrayó que reina la calma en el país y citó una tasa de criminalidad de 1,92 casos por cada 100 mil habitantes, cifra que describió como inédita a nivel mundial. La operación se complementa con la preparación de las “Zonas de Paz N.º 2 y 3” en otras áreas de la frontera con Colombia. “El pueblo venezolano jamás se rendirá ante las amenazas externas”, remarcó.

Por su parte, Maduro reaccionó al envío de buques estadounidenses con la movilización de 4,5 millones de milicianos para la defensa integral del territorio. “Ninguna potencia podrá vulnerar a Venezuela”, afirmó. En la calle, la mayoría de los venezolanos considera que estas maniobras de Washington terminarán fracasando, tal como ocurrió con el intento de imponer a Juan Guaidó entre 2019 y 2020.

El gobierno estadounidense justifica sus acciones bajo el argumento de combatir carteles como el supuesto “Cartel de los Soles”, al que vincula con Maduro. Caracas rechaza categóricamente estas acusaciones, que define como un pretexto para legitimar políticas de cambio de régimen.