SJSP, Fenaj y entidades pro Palestina denuncian a Israel y a medios brasileños cómplices en Av. Paulista

Desde que comenzó el genocidio cometido por Israel en Gaza, en octubre de 2023, la Avenida Paulista ha sido escenario de diversas manifestaciones y marchas en defensa de Palestina y en protesta contra las atrocidades israelíes, muchas de las cuales contaron con la presencia activa de directoras y directores del Sindicato de los Periodistas Profesionales en el Estado de São Paulo (SJSP).

Sin embargo, este jueves 28 de agosto, el SJSP y la Federación Nacional de los Periodistas (Fenaj) realizaron en una acera de la Paulista, con el apoyo y la participación de varias otras entidades, un acto destinado a llamar la atención de la población sobre el asesinato, por parte del Ejército de Israel, de casi 250 periodistas palestinos hasta ahora, así como a denunciar el silencio cómplice de las grandes cadenas y periódicos brasileños y extranjeros.

Los manifestantes sostuvieron carteles coloridos con las imágenes de Anas al-Sharif, Mariam Abu-Dagga, Hussan al-Masri, Walla al-Jabari, Tamer al-Zaanin, Fátima Hassouna y otros(as) periodistas de Gaza asesinados por Israel, además de pancartas con consignas de denuncia del genocidio. “Medios brasileños, dejen de mentir sobre lo que pasa en Palestina”, “Palestina Libre, del río al mar” y “Gobierno Lula, quiero ver la ruptura con Israel suceder” fueron las principales consignas coreadas durante la protesta.

Además del SJSP y la Fenaj, representados por varios directores y directoras, participaron en el acto representantes de diversas entidades y grupos: Central Única de los Trabajadores (CUT Nacional y CUT-SP), Federación Árabe-Palestina de Brasil (Fepal), Frente Palestina de São Paulo, Colectivo Shireen Abu Akleh de Periodistas Contra el Genocidio, Centro Académico Lupe Cotrim (ECA-USP), Núcleo Palestina del PT, Movimiento de Mujeres por la Paz en Palestina, Asociación de Docentes de la Universidad Federal del ABC, Sindicato de los Médicos (Simesp), Sindicato de Escritores, Comisión Justicia y Paz de la Arquidiócesis de São Paulo, Comité Pro Palestina del ABC y Movimiento Revolucionario Tiradentes (MRT). También se manifestaron el concejal Lamé Smeili (PCdoB), de Guarulhos, y los periodistas Breno Altman (Opera Mundi) y Rodolfo Lucena (Tutameia).

Thiago Tanji, presidente del SJSP, llamó la atención en su discurso sobre la escalofriante cifra de periodistas palestinos asesinados por Israel, que puede compararse con la desaparición de una gran redacción. “Estas personas que están realizando su trabajo están siendo deliberadamente asesinadas, una a una. El lunes, cinco periodistas fueron asesinados. El día 10, otros cinco”, denunció. “No podemos naturalizar esto. Tenemos el deber de hablar con cada persona en la calle, para no naturalizar lo absurdo”, destacó, recordando que el Ejército de Israel utiliza francotiradores, drones y otros equipos militares para localizar y matar periodistas.

Describió un episodio que le fue relatado por un colega estadounidense que se encontraba en el sur del Líbano, en octubre de 2024, junto a reporteros de diversas nacionalidades, debidamente identificados con chalecos de prensa, cuando un tanque de Israel apuntó y disparó su cañón deliberadamente contra el grupo. “Un camarógrafo murió, una fotoperiodista perdió una pierna, ese periodista estadounidense resultó gravemente herido. Todo esto está registrado”, dijo Tanji.

El genocidio es la muerte de personas mediante la crueldad, señaló, describiendo acciones y circunstancias promovidas por las fuerzas armadas de Israel en Gaza. “Estos periodistas están realizando el trabajo de contar lo que es un genocidio. Si no es crueldad matar personas de hambre; si no es crueldad matar personas por enfermedad; si no es crueldad masacrar personas que están buscando pan; si no es crueldad matar periodistas deliberadamente para que la verdad no salga al exterior, entonces ¿qué más es un genocidio?”, cuestionó el presidente del SJSP.

“Nosotros, periodistas, estamos diciendo lo siguiente: cada periodista asesinado en Palestina merece justicia. Lamentablemente, mientras los periodistas sigan siendo asesinados, mientras el pueblo palestino siga siendo asesinado por Israel, tenemos que seguir en la calle, en la lucha, para que más temprano que tarde celebremos la liberación del pueblo palestino y la dignidad de nuestra profesión, que tiene el papel de contar estas historias”, concluyó Tanji.

“Este acto de resistencia convocado por los periodistas es sumamente importante, en un momento en que vemos el exterminio de un pueblo. Son casi 250 periodistas, pero son casi 1.400 profesionales de la salud que fueron asesinados en este genocidio”, señaló Juliana Sales, dirigente del Simesp y de la CUT nacional, al manifestarse en el acto. “Estamos en una movilización por la liberación de uno de los prisioneros de Israel, el doctor Abu Safiya. Desde enero este médico, que era director de uno de los hospitales del norte de Gaza, fue arrestado con su equipo”, reveló.

Aunque su equipo fue posteriormente liberado, Abu Safiya sigue preso en las terribles condiciones en que se encuentran otros miles de prisioneros palestinos. “Él sigue preso y torturado en las mazmorras de Israel. Ya ha adelgazado casi 40 kilos. Denunció en julio, cuando estuvo con su abogado, que simplemente les daban dos cucharadas de arroz al día”.

Juliana clamó por la liberación del médico y por el fin del genocidio. “Ustedes vieron en las últimas semanas que la intención de Israel no es negociar nada, es invadir, acabar con el territorio de los palestinos. Es necesario ir más allá, que Lula rompa las relaciones diplomáticas y comerciales con Israel”, dijo la sindicalista, recibiendo aplausos.

Amyra El Khalili, por el Movimiento Mujeres por la Paz en Palestina, leyó un texto escrito por el periodista Wisam Zoghbour, de Gaza, titulado “En la trinchera de la verdad: el deber ético del Sindicato de los Periodistas Palestinos en tiempos de exterminio”. En él, Zoghbour, que es director de ese sindicato, afirma que este se mantuvo “en la primera línea de la guerra, sin dudar ni ceder a cálculos mezquinos”, y no se limitó “a emitir notas o llamamientos”, pues “asumió la responsabilidad de la protección, el cuidado y el fortalecimiento profesional de decenas de periodistas en uno de los entornos más letales y peligrosos del planeta”.

“En el corazón de las masacres, entre los escombros, en el corte total de electricidad, internet y comunicaciones, el Sindicato ofreció refugio a los periodistas a través de los centros de solidaridad mediática instalados en la Franja de Gaza”, en los cuales “los periodistas pudieron enviar imágenes de las masacres, transmitir los mensajes de la población y documentar las heridas de niños y madres, a pesar de la máquina de guerra que apunta a todo lo que se mueve, a todo lo que osa contar la verdad”.

El Sindicato, “uno de los organismos sindicales más antiguos de Palestina, estuvo a la altura del desafío”, dice el texto leído por Amira. “Se anticipó a las instituciones internacionales, que se omitieron o se limitaron a notas de preocupación, y decidió poner todos sus recursos al servicio del terreno. Equipó los centros con fuentes de energía y acceso a internet, proporcionó a los periodistas las herramientas logísticas posibles y ofreció incluso apoyo psicológico y moral a las familias de los colegas mártires y heridos, que cayeron empuñando cámaras y bolígrafos, no armas”.

Walid Shuqair, secretario general de la Fepal, recordó que además del enorme número de víctimas fatales en Gaza (casi 63 mil) hay 170 mil personas heridas, muchas de ellas con amputaciones de miembros. “Este ataque a los periodistas forma parte del proceso de limpieza étnica que Israel está llevando a cabo en Palestina desde 1947. Ellos [los israelíes] no quieren solo acabar con la transmisión en vivo de lo que está ocurriendo. Quieren acabar con los vestigios, con las pruebas de los crímenes de guerra que están cometiendo. Todas las redacciones de la Franja de Gaza, sin excepción, fueron destruidas, junto con su acervo. Eso significa que quieren borrar la historia del pueblo palestino. El ataque a los periodistas es también para limpiar las pruebas del genocidio”.

Sobre el reciente y espeluznante episodio en el Hospital Nasser, de Khan Yunis, Shuqair afirmó que los ataques deliberados y repetidos a ese lugar, donde se encontraban periodistas y un equipo de rescate que atendía heridos, prueban que el grado de crueldad de las acciones practicadas por el Ejército israelí sobrepasa todos los crímenes contra la Humanidad cometidos hasta hoy.

“Es importante denunciar estos crímenes y decir que los medios hegemónicos, aquellos que están protegiendo y encubriendo al Estado de Israel, también son cómplices en este crimen de guerra. También tendrán que responder por el genocidio del pueblo palestino”, subrayó el secretario general de la Fepal.

Vea aquí la grabación en vídeo con la íntegra de la manifestación realizada en la Avenida Paulista:

https://www.youtube.com/live/6TuEicK-QfM

Pedro Pomar es periodista y director del Sindicato de Periodistas del Estado de São Paulo (SJSP).

Portal SJSP, 29 de agosto de 2025

https://sjsp.org.br/na-avenida-paulista-sjsp-fenaj-e-entidades-pro-palestina-denunciaram-israel-por-assassinato-em-massa-de-jornalistas-em-gaza-e-midia-brasileira-por-cumplicidade/