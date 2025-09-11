Sánchez: España no tiene bombas nucleares, no podemos detener solos la ofensiva israelí, pero no dejaremos de intentarlo

Según informó la Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA), Madrid – En su reciente discurso, Pedro Sánchez destacó las limitaciones militares de España: "España, como saben, no tiene bombas nucleares, tampoco tiene portaaviones ni grandes reservas de petróleo", explicó Sánchez. "Nosotros solos no podemos detener la ofensiva israelí. Pero eso no significa que no vayamos a dejar de intentarlo, porque hay causas por las que merece la pena luchar, aunque no esté en nuestras únicas manos ganarlas".











A continuación, presentó un paquete de nueve nuevas sanciones contra Israel, que se detallan a continuación:

Prohibición total del comercio de armas con Israel

Prohibición de importaciones desde los asentamientos israelíes ilegales

Prohibición del tránsito de barcos que transporten combustible para el ejército israelí desde puertos españoles

Prohibición de vuelos de aviones militares israelíes sobre el espacio aéreo español

Prohibición de entrada a España de personas implicadas en crímenes de guerra en Gaza

Limitación de los servicios consulares para los residentes de los asentamientos ilegales

Incremento del personal fronterizo de la Unión Europea en el paso de Rafah

Ejecución de nuevos proyectos agrícolas y médicos para los palestinos

Aumento de la ayuda financiera a la UNRWA (10 millones de euros) y asignación de 150 millones de euros al presupuesto humanitario para Gaza

Sánchez enfatizó que estas medidas están «diseñadas para aliviar el sufrimiento de los palestinos y aumentar la presión sobre el Gobierno de Netanyahu». También recordó las acciones de España durante los últimos dos años, incluyendo la suspensión de ventas de armamento a Israel, la ayuda humanitaria a Gaza y el reconocimiento del Estado palestino.

Sus declaraciones fueron distorsionadas por medios de comunicación de derecha en España, que titularon que Sánchez «lamenta no tener armas nucleares». Sin embargo, la organización de verificación de información Euroverify declaró que estas afirmaciones carecen de fundamento y forman parte de campañas organizadas de difusión de noticias falsas.

En respuesta, Israel acusó a varios funcionarios españoles, incluidos Yolanda Díaz, segunda vicepresidenta, y Sierra Regu, ministra de Juventud, de «antisemitismo» y les prohibió la entrada en los territorios ocupados. El Ministerio de Asuntos Exteriores de España calificó estas acusaciones de «difamación» y, en represalia, convocó a su embajador en Tel Aviv y prohibió la entrada a España de dos ministros radicales del gabinete de Netanyahu, Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich.

La tensión no se limitó al ámbito internacional. Dentro de España, partidos de derecha como Vox y el Partido Popular acusaron a Sánchez de «apoyar a Hamás», y algunos medios calificaron a Madrid como «el eslabón más débil de la OTAN». No obstante, el presidente del Gobierno reiteró su compromiso con la defensa de los derechos humanos, el apoyo a los palestinos y la presión política sobre Israel y sus aliados, especialmente Estados Unidos.

Sánchez concluyó su intervención enfatizando que «la lucha contra la injusticia y la defensa de los derechos humanos solo se logra mediante la ley y la diplomacia, no mediante violencia ni acciones extrajudiciales», y subrayó que España continuará, junto a otros países europeos, aplicando presión diplomática y económica sobre el régimen israelí para avanzar hacia una solución de dos Estados y el fin de la ocupación.