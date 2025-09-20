Comunicado del Consejo Supremo de Seguridad Nacional: se suspenderá la vía de cooperación con el Organismo

Según informó la Agencia de Noticias Ahl al-Bayt (ABNA), el Consejo Supremo de Seguridad Nacional, en un comunicado emitido tras la sesión de hoy, subrayó que la vía de cooperación con el Organismo será suspendida.

En la nota publicada por este consejo y replicada por los medios de comunicación, se indicó: «Hoy, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional, presidido por el presidente, celebró una sesión en la que se discutió la situación regional y las aventuras del régimen sionista, y se subrayó que la política de la República Islámica de Irán en las condiciones actuales será la de una cooperación cada vez mayor para la creación de paz y estabilidad en la región.

Asimismo, se analizaron las acciones de algunos países en el ámbito internacional en relación con operaciones militares y sanciones, entre ellas las medidas imprudentes de los tres países europeos respecto a la cuestión nuclear iraní. A pesar de la cooperación del Ministerio de Asuntos Exteriores con el Organismo y de la presentación de propuestas para la solución del asunto, debido a las acciones de los países europeos, en la práctica, la vía de cooperación con el Organismo quedará suspendida.

Se encomendó al Ministerio de Asuntos Exteriores continuar sus consultas en el marco de las decisiones del Consejo Supremo de Seguridad Nacional para salvaguardar los intereses nacionales del país.

En esta sesión también se expresó agradecimiento a la medida considerada del Poder Judicial sobre el indulto a los prisioneros, lo cual contribuye a la cohesión nacional.»