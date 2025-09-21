Movimiento global contra Israel en el deporte: desde la «Vuelta 2025» hasta campañas futbolísticas por detener el genocidio en Palestina

Según informó la Agencia Internacional de Noticias Ahlul-Bayt (ABNA), los movimientos recientes en la Vuelta a España 2025 evidencian que la ira ciudadana frente a la pasividad institucional ante el genocidio israelí ha salido a las calles. Miles de personas se congregaron a lo largo del recorrido de la competición, portando pancartas y gritando consignas contra Israel, exigiendo que las autoridades actúen. Activistas y manifestantes señalaron que, con más de 64.000 muertos, en su mayoría civiles, en Gaza, estas protestas reflejan un aumento de la conciencia social frente a los crímenes israelíes.

Esta ola de indignación no se limitó a las calles y se extendió al ámbito futbolístico. En Italia, la Asociación de Entrenadores de Fútbol, por unanimidad, envió una carta a la federación nacional solicitando un pronunciamiento formal ante la UEFA y la FIFA para suspender a Israel de las competiciones internacionales. Renzo Olivieri, presidente de la asociación, calificó la medida como una «necesidad ética» y enfatizó que los valores humanos y deportivos no permiten el silencio ante la injusticia.

En los últimos meses, campañas como «Enseñad a Israel la tarjeta roja» por parte de seguidores del Celtic Glasgow y la iniciativa internacional #GameOverIsrael han buscado aumentar la presión global sobre la FIFA y la UEFA para suspender a equipos y jugadores israelíes. Estas campañas incluyen la colocación de grandes vallas publicitarias en lugares estratégicos como Times Square en Nueva York y la organización de protestas coordinadas en países europeos como Bélgica, Italia, Noruega, España y Escocia.

La Federación Noruega de Fútbol anunció que todos los ingresos generados por su próximo partido contra Israel se destinarán a las víctimas palestinas. En otros países, los aficionados de equipos como Osasuna, Rayo Vallecano y Athletic Club han ondeado banderas palestinas en los estadios y coreado consignas contra los crímenes israelíes.

A nivel internacional, la Federación Palestina de Fútbol (PFA) y organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch y PACBI han solicitado reiteradamente a la FIFA que suspenda a Israel de todas las competiciones internacionales. Sin embargo, pese a sus promesas, la FIFA y la UEFA aún no han tomado medidas concretas, mientras que equipos y jugadores rusos fueron suspendidos inmediatamente tras la invasión a Ucrania.

Entre tanto, atletas de renombre como Mohamed Salah, al expresar su pesar por la muerte del futbolista palestino Suleiman Al-Abid, han llamado la atención mundial sobre los crímenes israelíes. Además, en la Supercopa de Europa, la UEFA mostró pancartas con el mensaje «Detengan la matanza de niños y civiles» y permitió la participación de niños palestinos en la ceremonia de entrega de medallas, buscando sensibilizar al público sobre la crisis humanitaria en Gaza.

La participación del equipo israelí en la Vuelta, bajo estrictas medidas de seguridad, refleja la tensión entre el silencio de las instituciones deportivas y la presión de la opinión pública. Activistas del movimiento BDS y de redes de solidaridad con Palestina sostienen que el deporte debe ser una herramienta de paz y humanidad, y no un escudo para crímenes y genocidio.

Con la proximidad de los clasificatorios para la Copa Mundial 2026, la presión sobre la FIFA para aplicar estándares justos y sancionar a Israel según las normas internacionales y sus propios estatutos ha aumentado. Expertos y defensores de derechos humanos insisten en que la demora o el silencio únicamente legitiman las acciones de Israel y que el deporte mundial debe asumir un papel de liderazgo en la detención del genocidio en Palestina.