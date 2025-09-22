Colonos extremistas se apoderan de una vivienda palestina en la Ciudad Vieja de Al-Jalil

Según informó la Agencia de Noticias Ahl al-Bayt (ABNA), el domingo por la noche decenas de colonos armados irrumpieron en una habitación y en el área circundante del barrio Jabari, en Al-Jalil. La vivienda pertenece al ciudadano palestino Aka Abdul-Majid al-Jabari. Los colonos izaron banderas israelíes en la casa.

A comienzos de este mes, colonos respaldados por las fuerzas de ocupación israelíes también se apropiaron de otra vivienda perteneciente a la familia Nasr, ubicada junto al antiguo edificio municipal de Al-Jalil.

Mientras Israel prosigue su guerra contra la Franja de Gaza, los ataques del ejército y de colonos israelíes se han intensificado en toda la Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén ocupada. Según estadísticas palestinas, desde octubre de 2023 al menos 1.018 palestinos han sido asesinados, cerca de 7.000 resultaron heridos y más de 18.500 fueron arrestados en la Cisjordania ocupada.