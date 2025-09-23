Petro desafía a EE.UU. desde la ONU y reclama justicia para Palestina

Según informó la Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA), Gustavo Petro, presidente de Colombia, aprovechó su última intervención en la 80ª Asamblea General de la ONU en Nueva York para lanzar un mensaje contundente contra las políticas globales y las presiones de Estados Unidos. Criticó con dureza la decisión del presidente Donald Trump de retirar a Colombia de la lista de países exitosos en la lucha contra el narcotráfico, calificándola como un "ataque a la soberanía nacional". "¿Cómo puede un presidente extranjero deslegitimar a otro elegido por su pueblo? ¿Es esto democracia o un retorno a la barbarie?", cuestionó.

Petro destacó que, durante su mandato, las autoridades colombianas incautaron más de 1.764 toneladas de cocaína, y afirmó que la descertificación no se basa en resultados concretos, sino en "diferencias políticas" con Washington. Además, calificó de injustas las políticas globales contra las drogas: "¿Por qué la cocaína, producida en el sur, se considera peligrosa, mientras que el alcohol, fabricado en el norte, no lo es? Estas decisiones no son científicas, sino políticas", sentenció.

En otro momento de su discurso, Petro abordó la crisis en Gaza y exigió la formación de una "fuerza de paz armada" para poner fin al "genocidio" contra el pueblo palestino. Respaldó el reciente reconocimiento de Palestina por países como Francia, Reino Unido y Canadá, y destacó el rol de Colombia en el Grupo de La Haya, que busca implementar las órdenes de la Corte Internacional contra autoridades israelíes. "El mundo no puede guardar silencio ante la matanza de niños en Gaza", afirmó.

Pronunciado en un contexto de crecientes tensiones con Estados Unidos, el discurso de Petro reflejó su apuesta por posicionar a Colombia como un actor independiente y defensor de la justicia global. El mandatario reafirmó su compromiso con la soberanía nacional y con la construcción de un orden internacional más equitativo.