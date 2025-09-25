Sabiduría 22 de Nahj al-Balagha: Paciencia constante junto a un esfuerzo continuo para reivindicar los derechos de la Ummah y el Imamato

Según la Agencia Internacional de Noticias Ahlul-Bayt (ABNA), la Sabiduría 22 de Nahj al-Balagha, registrada aproximadamente un siglo antes de su compilación por Sayyid Razi en el libro Historia de Tabari (año 23 de la Hégira), es atribuida al Imam Alí (la paz sea con él). Los historiadores y exégetas coinciden en que estas palabras fueron pronunciadas tras los eventos de Saqifa, reflejando las circunstancias de aquel tiempo.

El Imam Alí (la paz sea con él) afirmó:

«لَنَا حَقٌّ، فَإِنْ أُعْطِینَاهُ، وَ إِلاَّ رَکِبْنَا أَعْجَازَ الأِبِلِ، وَ إِنْ طَالَ السُّرَی»

«Tenemos un derecho, y si se nos concede, [estaremos libres para implementar los mandatos divinos]; de lo contrario, montaremos en la grupa de los camellos, aunque el viaje en la oscuridad sea largo».

La expresión «رَکِبْنَا أَعْجَازَ الأِبِلِ» (montar en la grupa de los camellos) simboliza soportar condiciones adversas y difíciles, como viajar en la parte trasera de un camello guiado por otro. Esto refleja la paciencia en un contexto de opresión, mientras que «وَ إِنْ طَالَ السُّرَی» (aunque el viaje en la oscuridad sea largo) indica la prolongación de esas dificultades hasta que llegue el momento oportuno para reivindicar el derecho.

Algunos comentaristas de Nahj al-Balagha han interpretado este pasaje, sin mayor explicación, como una aceptación pasiva de las condiciones políticas y sociales de la época. Sin embargo, la dignidad del Imam Alí (la paz sea con él) y de sus seguidores no implica una sumisión ciega. Más bien, refleja una paciencia estratégica para preservar la esencia del Islam y evitar divisiones en la Ummah, mientras se promueven, dentro de las limitaciones, los principios auténticos de la fe hasta que las condiciones permitan establecer un gobierno islámico verdadero.

Desde una perspectiva civilizacional, las palabras del Imam Alí (la paz sea con él) tienen una relevancia profunda. La realización de la gran civilización islámica, prometida con la llegada del último Salvador, el Imam Mahdi (que Allah apresure su venida), es una certeza divina. Sin embargo, si los enemigos externos o las acciones de falsos aliados retrasan esta promesa, el camino hacia la verdad se torna arduo, llevando a la humanidad por senderos de ignorancia y desviación.

No obstante, si se prepara el terreno adecuadamente mediante la creación de un gobierno islámico que refleje los valores de justicia y prepare el escenario para el advenimiento del Imam Mahdi (que Allah apresure su venida), se fortalecerá el anhelo global por un líder guiado por la fe. Esto allanará el camino para un gobierno universal basado en la justicia, poniendo fin al período de ocultación y estableciendo el «Gobierno Noble» prometido.

Así, la Sabiduría 22 de Nahj al-Balagha resuena hoy como un mensaje universal:

