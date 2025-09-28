Kamala Harris acusa a Trump de dar a Netanyahu un “cheque en blanco” para proseguir la ofensiva en Gaza

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Kamala Harris, candidata demócrata derrotada en las elecciones presidenciales de 2024 y antigua número dos de Joe Biden, vivió este miércoles una tensa presentación de su libro 107 Days en el teatro Town Hall de Manhattan. El acto se vio interrumpido en repetidas ocasiones por activistas propalestinos que, entre gritos de “tienes las manos manchadas de sangre”, denunciaron la complicidad de Washington en la tragedia de Gaza.

Harris respondió con un tono inusualmente contundente. “Donald Trump le ha dado a Netanyahu un cheque en blanco para hacer lo que quiera”, afirmó ante unas 1.500 personas. “Lo que está sufriendo el pueblo palestino es indignante y me rompe el corazón”. La exvicepresidenta recordó que ya había advertido en 2023 de la “hambruna en Gaza”, una declaración que entonces le valió severas críticas dentro de la Casa Blanca.

Las palabras de Harris coinciden con un nuevo repunte de los ataques israelíes contra la Franja, que en los últimos días han causado al menos 38 muertos adicionales. Desde el inicio de la actual ofensiva, las cifras oficiales elevan el balance a más de 66.000 víctimas mortales y centenares de miles de desplazados internos, en medio de un colapso humanitario sin precedentes.

Las protestas frente al Town Hall continuaron tras el acto, con cánticos y batucadas en solidaridad con Palestina. Los manifestantes acusaron a los dos grandes partidos estadounidenses de ser responsables, por acción u omisión, del sufrimiento en Gaza.

Analistas políticos interpretan las declaraciones de Harris como un intento de distanciarse de la política exterior de Washington y de presentarse como una voz crítica dentro del Partido Demócrata. Sin embargo, subrayan que mientras Estados Unidos mantenga su apoyo incondicional a Israel, la devastación en Gaza seguirá sin freno y no habrá perspectivas reales de una paz justa.