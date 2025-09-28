Irán ratifica pleno respaldo a Líbano y su Resistencia en todos niveles

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Lariyani, ha subrayado este domingo, en una reunión con el secretario general de Hezbolá, el sheij Naim Qasem, el firme apoyo de la República Islámica a Líbano y a la Resistencia, resaltando que dicho respaldo se mantiene por orden del Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, y con el acompañamiento del Gobierno y el pueblo iraníes.

“Teherán está dispuesto a apoyar al Líbano y a su Resistencia en todos los niveles”, ha recalcado Lariyani.

Por su parte, el secretario general del Movimiento de Resistencia Islámica del Líbano (Hezbolá), ha expresado su agradecimiento al Líder, al Gobierno y al pueblo de Irán por sus condolencias por el martirio de figuras de la Resistencia, así como por la ayuda prestada por Teherán a Líbano y al eje de la Resistencia en ese país.

Al mismo tiempo, ha afirmado que Líbano se mantiene resistente frente a las amenazas de Estados Unidos e Israel, y que su pueblo, con dignidad y valentía, continuará defendiendo su libertad, su independencia y su Resistencia.

Ha destacado que cualquiera que contemple la valentía y la paciencia del pueblo libanés creerá que la victoria frente al enemigo israelí será de ellos.

Ha concluido que Hezbolá está dispuesto a cooperar con todos los grupos que se planten cara a la amenaza israelí, y “creemos que la dominación y la agresión de Israel, frente a la Resistencia y la paciencia del pueblo libanés, terminará en un resultado humillante para ellos”.

El sábado, 27 de septiembre, fue el primer aniversario del exlíder de Hezbolá, Seyed Hasan Nasralá. Luego de 32 años de un liderazgo incansable de Hezbolá, Nasralá fue asesinado en un ataque aéreo que llevó a cabo el régimen de Israel contra un barrio en el sur de Beirut el pasado 27 de septiembre. Además, su sucesor, Seyed Hashem Safi al-Din, cayó mártir en un ataque aéreo israelí unos días después (a principios de octubre).

En un discurso pronunciado con motivo del primer aniversario del martirio de Nasralá, el sheij Naim Qasem aseguró que el movimiento libanés seguirá el legado de su predecesor, y nunca depondrán las armas, en claro desafío a Israel y Estados Unidos, que presionan a Beirut para desarmar al grupo. “Somos fieles al pacto [que hemos cerrado con el líder mártir]. No abandonaremos el campo de batalla ni abandonaremos las armas”, prometió Qasem.