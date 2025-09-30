Candidato parlamentario chileno: “El Gobierno debe romper relaciones con Israel”

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Durante un debate televisado correspondiente a las elecciones parlamentarias en la región de Antofagasta, Néstor Vera, médico del Hospital Regional y candidato por el Partido de Trabajadores Revolucionarios (PTR), denunció las políticas del régimen israelí en Gaza y pidió al Gobierno chileno cortar toda relación diplomática con dicho Estado. “La voz de Palestina debe ser escuchada y nuestro país no debe colaborar con las atrocidades de Israel”, afirmó Vera.

En sus intervenciones, realizadas al inicio del debate, Vera dedicó sus palabras a denunciar lo que calificó como un genocidio en curso contra el pueblo palestino, subrayando la responsabilidad de actores internacionales en este conflicto.

Paralelamente, diversas organizaciones sociales de Valparaíso han convocado para el miércoles 1 de octubre, a las 12:00 horas, una manifestación frente al Congreso Nacional en la capital regional. Esta protesta, en formato de “cacerolazo” —acción pacífica que consiste en golpear ollas o utensilios de cocina— busca visibilizar la grave situación en Gaza, expresar solidaridad con el pueblo palestino y exigir al Gobierno chileno la ruptura de relaciones con Israel.

Entre las demandas incluidas en la convocatoria figuran la protección de los ciudadanos chilenos que participan en la “Flotilla Global Sumud” rumbo a Gaza, el respaldo a la infancia palestina y el cumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por Chile. Los organizadores invitan a la ciudadanía a participar portando banderas y pancartas para hacer oír su voz en apoyo a Palestina.