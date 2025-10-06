Recorte de la ayuda alimentaria amenaza con dejar a millones en Somalia al borde del hambre

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU alertó que millones de personas en Somalia enfrentan hambre severa y desnutrición. La crisis se agrava por la escasez de fondos, lo que ha obligado a reducir en más de dos tercios la ayuda alimentaria de emergencia.

Ross Smith, director de emergencias del PMA, declaró: «Estamos viendo un aumento peligroso del hambre de emergencia en Somalia, y nuestra capacidad de respuesta disminuye día a día. Sin financiamiento inmediato, miles de familias enfrentarán una catástrofe humanitaria».

Según el último informe del Proceso de Clasificación de la Seguridad Alimentaria (IPC), cerca de 4,4 millones de personas en Somalia están en situación de crisis o peor, y aproximadamente un millón se encuentra en hambre de emergencia. Esta cifra ha crecido un 50 % en solo seis meses.

La desnutrición infantil también es alarmante: 1,8 millones de niños menores de cinco años sufren desnutrición aguda, 421 mil tienen desnutrición severa y solo 180 mil reciben tratamiento nutricional.

Para continuar su labor de rescate y asistir a 800 mil personas hasta marzo de 2026, el PMA necesita 98 millones de dólares en financiamiento inmediato. Sin estos fondos, la reducción de ayuda continuará mientras las necesidades humanitarias siguen aumentando.

Esta grave situación se produce en medio de sequías extremas, conflictos internos y la disminución de la ayuda humanitaria, dejando a las familias más vulnerables al borde de la catástrofe.