Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Caracas, 8 de octubre de 2025 – Con un contundente mensaje de unidad y compromiso patrio, Venezuela puso en marcha el Ejercicio Militar Independencia 200, una operación de alcance nacional que activó desde las 00:00 horas las Zonas de Defensa Integral (ZODI) de La Guaira y Carabobo. El presidente Nicolás Maduro anunció el inicio de este despliegue, que integra planes de defensa, resistencia y ofensiva permanente, reafirmando la determinación del país para proteger su soberanía y garantizar un futuro de paz.

Una nueva doctrina de defensa territorial

El Ejercicio Independencia 200 introduce una innovadora modalidad de activación basada en las Zonas de Defensa Integral, un esquema estratégico que posiciona a las fuerzas armadas en máxima alerta para responder con eficacia ante cualquier amenaza a la seguridad nacional. Desde las 05:00 horas, la Milicia Bolivariana, en coordinación con las fuerzas sociales y populares, comenzó la ejecución de 27 acciones territoriales cuidadosamente planificadas, destinadas a fortalecer la protección integral de estas regiones clave.

En un mensaje dirigido al pueblo venezolano, el presidente Maduro subrayó la relevancia de este operativo para consolidar la maquinaria militar-popular:

Ah, buenos días a todos y a todas. Mi saludo en esta mañana del 8 de octubre. 2025, desde las 12 de la noche, las 00 horas. Arrancó el ejercicio Independencia 200 de activación integral de todos los planes de defensa, resistencia y ofensiva permanente en la zona de defensa integral La Guaira y en la zona de defensa integral Carabobo, de manera simultánea. Así vamos a iniciar el día de hoy una nueva modalidad de activación por zonas de defensa integral. Bueno, atención pues, todas las fuerzas militares ya en sus puestos de activación. Y ahora desde las cinco de la mañana activando toda la milicia bolivariana y todas las fuerzas sociales y populares. 27 acciones territoriales, son 27 tareas a cumplir para asegurar integralmente y proteger a la zona de defensa integral La Guaira y Carabobo. Así iremos paso a paso afinando la maquinaria militar popular de este poderoso movimiento nacional por la defensa de nuestra paz, nuestra soberanía y nuestro derecho al futuro. Activados, seis de la mañana, toda la fuerza militar, popular, policial, que viva La Guaira, que viva Carabobo, que viva Venezuela. Pendientes.

Unidad y vigilancia: el corazón de la estrategia

Este despliegue histórico combina la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas, la Milicia Bolivariana y el poder popular en una sinergia que busca blindar el territorio venezolano frente a cualquier desafío. Las 27 acciones territoriales abarcan tareas específicas de vigilancia, protección y respuesta inmediata, consolidando un movimiento nacional que prioriza la defensa de la paz, la soberanía y el derecho al futuro del pueblo.

El Ejercicio Independencia 200 se desarrolla en un contexto de fortalecimiento de alianzas estratégicas, como el reciente acuerdo histórico firmado con Rusia, que proyecta una cooperación sólida para la próxima década. Esta operación no solo refuerza la capacidad defensiva de Venezuela, sino que también envía un mensaje claro de unidad y resistencia ante cualquier intento de desestabilización.

Con un llamado a la vigilancia constante, el presidente Maduro cerró su alocución con un mensaje cargado de simbolismo: «Que viva La Guaira, que viva Carabobo, que viva Venezuela. Pendientes». Este ejercicio reafirma el compromiso de la nación bolivariana con su independencia y su determinación de proteger su legado histórico en un mundo en constante cambio.