Relatos estremecedores de prisioneros palestinos sobre el sufrimiento y la tortura en cárceles israelíes

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El mediodía del lunes, el régimen israelí liberó al primer grupo de prisioneros, compuesto por 96 personas condenadas a cadena perpetua y penas severas, desde la prisión de Ofer, ubicada al oeste de Ramala, trasladándolos al Centro Cultural de Ramala en Beitunia. Esta acción se llevó a cabo en el marco de la primera fase del acuerdo de alto el fuego entre Hamás e Israel.

Los medios palestinos difundieron los momentos del regreso de los liberados a sus hogares en diversas zonas de Cisjordania y la Franja de Gaza. Las imágenes compartidas en redes sociales muestran escenas emotivas de reencuentros con madres, esposas e hijos, de quienes habían estado separados durante años.

El padre de Ahmad Qanba, un prisionero liberado de Yenín que había sido condenado a cadena perpetua y 26 años de prisión, expresó su gratitud a la resistencia palestina por este “gran logro” y por la liberación de su hijo, cuya libertad parecía inalcanzable.

La segunda fase de las liberaciones incluye a 154 prisioneros más con condenas graves, quienes serán trasladados desde la Franja de Gaza a países árabes. Además, 1718 personas de Gaza han sido detenidas desde el inicio de la guerra el 7 de octubre de 2023.

Shadi Abu Saido, uno de los liberados, relató las duras condiciones de detención, incluyendo la escasez de alimentos y agua en las cárceles israelíes. Las imágenes de su reencuentro con su familia tras 20 meses de prisión capturaron momentos profundamente conmovedores.

Yasser Abu Turki, de Al-Jalil, liberado tras 20 años de encarcelamiento, afirmó que los últimos días de la guerra fueron los peores en la prisión. Otro de los liberados declaró: “De tanto sufrimiento, mi cabello se volvió blanco”.

Algunos prisioneros palestinos confesaron que preferirían haber muerto en Gaza antes que permanecer en las cárceles israelíes. Denunciaron una severa pérdida de peso debido al hambre deliberada y a las condiciones extenuantes.

Según informes de instituciones relacionadas con los prisioneros, más de 11,000 palestinos se encuentran detenidos en cárceles israelíes, enfrentando condiciones catastróficas que incluyen tortura, hambre y negligencia médica, lo que ha resultado en el martirio de varios de ellos.

El movimiento Hamás, en respuesta a los martirios de prisioneros liberados, calificó estas acciones como “una muestra evidente de sadismo y fascismo moderno” y subrayó que estos crímenes imponen una gran responsabilidad a las instituciones de derechos humanos e internacionales para detener de inmediato estas violaciones y garantizar la liberación de los prisioneros.

Hamás también afirmó que la resistencia palestina ha tratado a los prisioneros enemigos conforme a los valores islámicos, nacionales y humanos, preservando sus vidas, mientras que el ejército israelí continúa torturando y humillando diariamente a los prisioneros palestinos. El movimiento describió la liberación de los prisioneros como “un logro nacional y un punto brillante en el camino de la lucha”.