El rector de la Universidad de Al-Azhar en encuentro con el embajador de Suecia: La ofensa al Corán no puede justificarse con la libertad de expresión

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Sheikh Ahmed el-Tayeb, rector de la Universidad de Al-Azhar, en su encuentro con el nuevo embajador de Suecia en El Cairo, Dag Juhlin-Dannfelt, advirtió, refiriéndose a las profanaciones del Corán en Suecia y otros países durante los últimos años, que la continuación de estas acciones no solo hiere los sentimientos de dos mil millones de musulmanes, sino que también amenaza los valores humanos y fomenta el odio en las sociedades.

Sheikh el-Tayeb prosiguió enfatizando la necesidad de respetar las santidades religiosas y adoptar medidas firmes para prevenir las ofensas contra ellas, y precisó: "La profanación del Corán es un crimen que no puede justificarse bajo el pretexto de la 'libertad de expresión'; ninguna libertad autoriza la ofensa a las santidades religiosas".

Expresando su descontento por la persistencia de tales conductas, afirmó: "¿Qué relación existe entre la libertad de expresión y la ofensa a las religiones y los libros sagrados? Este patrón amenaza los valores humanos y siembra rencor y enemistad entre las sociedades".

Sheikh Ahmed el-Tayeb insistió en que los gobiernos deben actuar con responsabilidad ante estas infracciones y promulgar leyes disuasorias para impedir su repetición.

Por su parte, Dag Juhlin-Dannfelt, el nuevo embajador de Suecia en El Cairo, al agradecer los esfuerzos de Sheikh el-Tayeb por promover los valores de tolerancia y convivencia, declaró que el pueblo sueco respeta todas las religiones y rechaza cualquier acción antiislámica.

Agregó, al señalar que los musulmanes constituyen alrededor del 10 por ciento de la población sueca y forman una parte inseparable de la sociedad sueca, su esperanza de que los incidentes ofensivos contra el Corán y el islam no se repitan en el futuro.