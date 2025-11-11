Experto libanés a ABNA: Confesión de Trump, prueba de agresión a Irán y violación de Carta ONU / Influencia EE.UU. en ONU bloquea justicia

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): En seguimiento a la confesión explícita de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos de América, acerca del rol directo de Washington en la guerra de 12 días contra la República Islámica de Irán, se han planteado numerosas preguntas en el ámbito del derecho internacional y la legitimidad de esta acción, y muchos expertos en derecho internacional han considerado estas declaraciones como una admisión oficial de participación en una acción militar ilegal contra un país soberano.

El Dr. Ali Matar, profesor de ciencias políticas e investigador en relaciones internacionales y derecho internacional en la Universidad Libanesa, en entrevista con la Agencia de Noticias ABNA, examinó las dimensiones de este asunto desde una perspectiva jurídica y política.

El Dr. Ali Matar al inicio enfatizó: La confesión de Donald Trump sobre la participación de Estados Unidos en la guerra contra Irán, en verdad es una confirmación clara de que lo que se llevó a cabo por parte de Israel y los Estados Unidos fue una acción agresiva (agresión). El inicio de esta guerra en sí misma es un ejemplo evidente de agresión, y la participación militar de Estados Unidos en ella también constituye una violación flagrante de los principios de la Carta de las Naciones Unidas, especialmente dado que no se emitió ninguna resolución del Consejo de Seguridad para justificar tal intervención.

Y el editor en jefe del sitio de noticias Al-Ahed agregó: De acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, ningún país tiene derecho a usar la fuerza en las relaciones internacionales. Este tema se expresa explícitamente en el párrafo cuarto del artículo segundo de la Carta. Además, el párrafo séptimo del mismo artículo prohíbe cualquier interferencia en los asuntos internos de los países. Por lo tanto, la acción de Estados Unidos e Israel no solo es una violación de la soberanía de Irán, sino que se considera una agresión flagrante a los principios fundamentales del derecho internacional.

Amenaza a la paz y catástrofe humana

Ali Matar continuó explicando: Ningún país tiene derecho a atacar a otro país o participar en una agresión contra él, excepto con base en una autorización del Consejo de Seguridad o en estado de legítima defensa. En contraparte, según el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, al país atacado se le otorga el derecho a defenderse individual o colectivamente.

Este experto, refiriéndose a las dimensiones humanas del asunto, dijo: La acción militar contra Irán, tal como Trump lo admitió públicamente, incluyó el bombardeo de instalaciones nucleares con aviones de combate estadounidenses, y esta operación podría haber llevado a una catástrofe nuclear y humana, poniendo en peligro la vida de cientos de miles de civiles. Por lo tanto, esta acción no solo es agresiva, sino que representa una amenaza seria para la paz y la seguridad de Irán, la región y el mundo.

Él enfatizó: Considerando estos hechos, desde la perspectiva de todos los criterios del derecho internacional, la acción de Estados Unidos e Israel contra Irán es ilegal y violadora de los principios de la Carta de las Naciones Unidas.

Persecución jurídica en instituciones internacionales

Ali Matar, en respuesta a una pregunta sobre la posibilidad de perseguir este tema en foros internacionales, explicó: Irán puede plantear este tema ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y solicitar la condena de Estados Unidos. Pero considerando que los Estados Unidos son un miembro permanente del Consejo de Seguridad y gozan del derecho de veto, en la práctica será difícil emitir una resolución en su contra.

Él continuó diciendo: Sin embargo, en caso de recopilar suficientes documentos sobre la ocurrencia de crímenes de guerra, Irán puede remitir este expediente a la Corte Penal Internacional (CPI) para que los comandantes o autoridades responsables de estos ataques sean perseguidos.

Este experto en asuntos políticos también recordó: La Corte Internacional de Justicia (CIJ) en general se ocupa de disputas entre países y no de crímenes de guerra, pero en caso de que se pueda probar que el objetivo de estos ataques fue la destrucción masiva del pueblo de Irán o la creación de una catástrofe humana, también existe la posibilidad de presentar una demanda en ella.

Influencia de Estados Unidos y dificultad para lograr la justicia

Ali Matar al final enfatizó: Desafortunadamente, se debe aceptar que los Estados Unidos tienen una influencia extensa sobre las Naciones Unidas y las instituciones internacionales. Por lo tanto, lograr un resultado decisivo para la condena o incluso la obtención de compensación de Estados Unidos e Israel no es una tarea fácil. Sin embargo, la persecución jurídica y política de este expediente, para registrar la agresión y revelar su naturaleza ilegal en la historia y la conciencia global, es una acción esencial e importante.