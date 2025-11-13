EE.UU. convierte a Filipinas en su principal base para presionar a China

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA):El 31 de octubre de 2025, en Malasia, los jefes de Defensa de Estados Unidos y Filipinas, Pete Hegseth y Gilberto Teodoro, crearon un grupo especial de 60 soldados estadounidenses dirigido por un general. Su misión: controlar las tensiones en el mar, sobre todo los barcos chinos que navegan por el Mar del Sur de China y el estrecho que separa Filipinas de Taiwán.

Desde que Ferdinand Marcos Jr. es presidente (2022), Filipinas se ha acercado mucho a EE.UU. Este año hicieron grandes ejercicios militares con 14.000 tropas y probaron misiles antibuque por primera vez cerca de Taiwán. Manila recibe 336 millones de dólares en armas y permite a Washington usar nueve bases: cuatro nuevas, dos de ellas a solo 400 km de Taiwán y otra frente al mar que China reclama.

Filipinas está en una posición clave para bloquear la salida de China al Pacífico. Pekín acusa a EE.UU. de buscar conflicto y crear una “nueva guerra fría”. Autoridades locales temen que estas bases conviertan al país en objetivo en caso de guerra, en una zona por donde pasa un cuarto del comercio mundial.