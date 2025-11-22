Fadak; símbolo de la Wilāyah

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El sermón de Fadak, pronunciado por la Excelencia Fátima al-Zahra (la paz sea con ella) en la mezquita del Profeta (la paz sea con él y su familia) ante una multitud de los emigrados (Muhāyirīn) y de los Ansar, no fue una mera protesta por la confiscación de Fadak, sino una declaración política y doctrinal en defensa de la imāmah y la Wilāyah directa del Amir al-Mu’minin ʿAlí (P). Este artículo, apoyado en los pasajes esenciales de ese sermón tan noble y en un análisis profundo de su contenido, sostiene que el propósito principal de la Excelencia al-Zahra (la paz sea con ella) fue restaurar el principio de la imāmah y advertir a la Ummah sobre las consecuencias de apartarse de la Wilāyah.

Tras la muerte del Mensajero de Dios (la paz sea con él y su familia), ocurrieron acontecimientos en la joven comunidad islámica que marcaron un punto de inflexión en la historia del Islam. Uno de esos eventos fue la confiscación de Fadak —la porción de tierra que el Profeta (la paz sea con él y su familia) había otorgado a la Excelencia Fátima al-Zahra (la paz sea con ella)— por parte del poder reinante. Ante esta injusticia, la Excelencia al-Zahra (la paz sea con ella) acudió a la mezquita del Profeta (la paz sea con él y su familia) y pronunció un sermón elocuente. Si bien en apariencia hablaba solo de la propiedad de Fadak, la profundidad de sus palabras consistía en la defensa del estatus de la Wilāyah y la imāmah, donde Fadak era solo el símbolo de ese principio superior.

Las razones que motivaron la pronunciación del sermón de Fadak por parte de la Excelencia al-Zahra (la paz sea con ella) fueron múltiples, entre las cuales destacan:

* Restauración de la Wilāyah: su objetivo principal fue revivir la cuestión de la imāmah y la Wilāyah del Amir al-Mu’minin ʿAlí (P), algo que había sido declarado por el Profeta (la paz sea con él y su familia) en Gadir Jumm y otros momentos clave.

* Protesta contra la desviación gubernamental: con la exposición de las virtudes de los Ahl al-Bayt (PB) y su elevada dignidad, ella objetó indirectamente el juramento con el primer califa y la desviación del mandato que el Profeta (la paz sea con él y su familia) había establecido.

* Advertencia a la Ummah: mediante una elocuente exposición sobre las consecuencias terrenales y ultraterrenales del abandono de la Wilāyah, llamó a los musulmanes a despertar sus conciencias adormecidas.

* Confirmación de su legitimidad: con argumentos tomados del Corán, la tradición del Profeta (la paz sea con él y su familia) y la razón, defendió su derecho y el de su esposo, el Amir al-Mu’minin ʿAlí (P), demostrando que su autoridad venía de una base divina y legítima.

Para fundamentar esta tesis, recurrimos a varios pasajes clave del sermón de Fadak, presentando el texto en árabe junto con su traducción y un análisis profundo:

1. Explicación del estatus de los Ahl al-Bayt (PB) y la elevada dignidad de la imāmah: en el inicio del sermón, la Excelencia al-Zahra (la paz sea con ella) pronuncia con gran elocuencia:

«فَجَعَلَ اللهُ الإیمانَ تَطهیراً لَكُم مِنَ الشِّركِ، … وَ إمامَتَنا أماناً مِنَ الفُرقَةِ.»

Traducción: «Dios hizo que la fe fuera para purificaros del politeísmo, la oración para purificaros del orgullo, la limosna para purificar el alma y aumentar el sustento, el ayuno para consolidar la sinceridad, el peregrinaje para edificar la religión, la justicia para armonizar los corazones, y nuestra obediencia para ordenar la comunidad, y nuestra imāmah para protegeros de la división.»

En esta parte, la Excelencia al-Zahra (la paz sea con ella) coloca la obediencia a los Ahl al-Bayt y su imāmah al mismo nivel que los pilares del Islam (como la oración, el ayuno o el hach), y afirma que ésta es el sistema de la Ummah y su protección contra la fragmentación. Ella señala explícitamente que ella misma y su esposo, el Amir al-Mu’minin ʿAlí (P), encarnan esa imāmah.

2. Mención de Gadir Jumm y la designación específica de ʿAlí (P): la Excelencia al-Zahra (la paz sea con ella) afirma:

«وَ قَامَ فِیکُمْ بِالْوَصِيَّةِ، … وَ أَنَا وَلِيدٌ یَضُمُّنِي إِلٰى صَدْرِهِ…»

Traducción: «Y él (el Profeta) estableció en vosotros su testamento (sobre la Wilāyah), desde que comenzó a guiaros y antes de que Dios tomara su alma. Era su costumbre expresar su palabra (en Gadir) y completar su testamento, y tomar el pacto tanto de los primeros como de los últimos. No había ignorancia posible acerca de ello, ni cabía discrepancia. Sabéis bien cuál era mi posición junto al Mensajero de Dios (la paz sea con él y su familia), por la estrecha parentesco y el lugar especial que ocupaba: me crió en su seno cuando yo era niña, me estrechaba contra él, me acomodaba en su lecho, frotaba su cuerpo con el mío, y percibía su perfume. Masticaba sus alimentos para luego dármelos a mí.»

Con este pasaje, la Excelencia al-Zahra (la paz sea con ella) alude claramente a la voluntad del Profeta de designar la Wilāyah de ʿAlí (P) en Gadir Jumm, y afirma que tal designación fue pública e inequívoca. Además, describe su relación íntima con el Profeta (la paz sea con él y su familia), mostrando su cercanía, lo que refuerza la argumentación de que ʿAlí (P) no fue solo un compañero, sino el heredero legítimo desde el ámbito familiar y espiritual.

3. Énfasis en el conocimiento y la excelencia incomparable de ʿAlí (P): la Excelencia al-Zahra (la paz sea con ella) continúa:

«وَ أَنتُمْ عِنْدَ مَا مَضى مِنْهُ تَزْعُمُونَ أَنَّ لَا إِرْثَ لَنَا … وَ هُوَ الْعَالِمُ بِدِقَائِقِ الدِّينِ وَ الْقَائِمُ بِأَمْرِ الرَّعِيَّةِ…»

Traducción: «Y vosotros, cuando él (el Profeta) falleció, afirmáis que no tenemos herencia… ¿Acaso no sabéis que, cuando el Profeta designó al califa tras de sí, él (ʿAlí) era alguien que comprendía los secretos de la religión y asumía la responsabilidad del pueblo…»

Con estas palabras, la Excelencia al-Zahra (la paz sea con ella) subraya dos atributos sobresalientes de ʿAlí (P):

* Su conocimiento profundo (“ʿālim bi-daqā’iq al-dīn”), que proviene de la enseñanza directa del Profeta;

* Su papel como líder (“qā’im bi-amr al-raʿīyah”), implicando que él debe asumir la jefatura de la comunidad, en clara referencia a la Wilāyah y la imāmah.

4. Advertencia sobre las consecuencias fatales de apartarse de la Wilāyah: la Excelencia al-Zahra (la paz sea con ella), en lo más agudo de su sermón, advierte con firmeza:

«فَوَاللَّهِ لَتَقُولُنَّ قَوْلَتَكُمْ هَذِهِ … وَلَيُسَلَّطَنَّ عَلَيْكُمْ مَن يَسُومُكُمْ خَسْفاً … وَيَسْتَأْصِلُكُمْ بِالسَّيْفِ…»

Traducción: «Por Dios, diréis estas palabras, y os sobrevendrá un castigo tan grande como no ha sufrido ninguna comunidad; llegará sobre vosotros quien os humillará, os hará saborear el amargo castigo y os aniquilará con la espada…»

Este aviso severo revela que lo que estaba en juego no era simplemente una porción de tierra: se trataba del destino de la Ummah. La renuncia a la Wilāyah de los Ahl al-Bayt (PB) podría abrir la puerta a gobernantes tiránicos y a calamidades históricas. Esa predicción de la Excelencia al-Zahra (la paz sea con ella) se ha visto cumplida en sucesos posteriores del islam como la revuelta de Al-Mujtar, la tragedia de la Hurrāh y las masacres de los omeyas.

El sermón de Fadak es un testimonio elocuente y vibrante del estatus de la imāmah del Amir al-Mu’minin ʿAlí (P). En él, la Excelencia Fátima al-Zahra (la paz sea con ella) apela al Corán, a la tradición y a la razón para reivindicar un derecho inalienable: la designación divina de ʿAlí (P) como líder de la Ummah. No pronunciaba estas palabras solo para reivindicar un patrimonio personal, sino para rescatar un principio universal: la imāmah, y para advertir a la comunidad sobre las nefastas consecuencias del abandono de esa Wilāyah.

Así, el sermón de Fadak emerge como un pilar esencial en la argumentación de la imāmah inmediata del Amir al-Mu’minin ʿAlí (P) tras el Profeta (la paz sea con él y su familia), revelando una verdad profunda que lamentablemente fue velada por el olvido y la desviación histórica.

Fuentes para lectura adicional:

* Al-Iḥtiyāŷ, Al-Ṭabarsī, vol. 1

* Balāgāt al-Nisā’, Ibn Ṭayfūr

* Explicación del sermón de Fadak, Allāmah Mūsà al-Maylisī en Biḥār al-Anwār

* Ash-Shāfī fī al-Imāmah, Sayyid Murtadà al-ʿIlm al-Hudà