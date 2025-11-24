Irán condena ataque de Israel contra soberanía nacional del Líbano

Por medio de un comunicado emitido la madrugada de este lunes, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán ha denunciado que la agresión israelí fue una grave violación del alto el fuego de noviembre de 2024 y se considera como un brutal ataque contra la integridad territorial y la soberanía nacional del Líbano, que provocó el martirio y la herida a docenas de ciudadanos libaneses comunes, incluidos mujeres y niños inocentes, y ha enfatizado la necesidad de juzgar y castigar a los líderes de este régimen por cometer este acto terrorista y crimen de guerra.

La Cancillería iraní ha rendido homenaje al mártir Haytham Ali al-Tabtabai, quien dedicó su vida a la defensa del Líbano y a la resistencia contra el enemigo sionista, y denunciando que el continuo apoyo de Estados Unidos al régimen sionista es un factor fundamental en la persistencia de sus violaciones de la ley y agresiones, ha resaltado la responsabilidad directa de los garantes del alto el fuego.

“Recordando las reiteradas violaciones del alto el fuego por parte del régimen sionista, el Ministerio considera lamentable e injustificable la inacción y el silencio de las Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad ante las continuas agresiones e innumerables crímenes del régimen israelí contra el pueblo libanés, y exige a la comunidad internacional acciones contundentes para enfrentar el terrorismo organizado y el belicismo del régimen sionista contra el Líbano y otros países de la región”, reza el documento.

La Cartera de Exteriores iraní ha precisado que las aventuras militares del régimen israelí en la región de Asia Occidental son la mayor amenaza, no sólo para la paz y la estabilidad de esta región, sino también para la paz y la seguridad internacionales, y por lo tanto enfrentar esta amenaza es una responsabilidad global.

Israel apuntó hoy domingo contra apartamentos residenciales en el suburbio de Dahiya, al sur de Beirut (capital libanesa), asesinando al menos a cinco personas, incluido el alto comandante de Hezbolá, Haytham Ali al-Tabtabai, y cuatro combatientes de la resistencia, y dejando heridas a otras 28.

La agresión de Israel ha reavivado el debate mundial sobre la asociación entre Estados Unidos e Israel y su papel en el sostenimiento de la violencia en el Líbano, así como la complicidad de Washington en los crímenes de guerra de Israel en Gaza.

