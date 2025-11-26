El ministro iraní de Exteriores advierte sobre actividades israelíes en el Caribe y América Latina

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, ha advertido sobre lo que describió como peligrosas actividades israelíes en el Caribe y América Latina, calificándolas de una seria amenaza para la paz, la estabilidad y la calma en la región.

Según Tasnim, Araghchi hizo estas declaraciones durante una conversación telefónica el martes con el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil Pinto, en la que ambos funcionarios discutieron las relaciones bilaterales y los últimos desarrollos en el Caribe.

Los ministros revisaron la cooperación en los campos económico, comercial y tecnológico, enfatizando la necesidad de expandir los lazos tanto a nivel bilateral como multilateral, incluyendo en el marco de la cooperación Sur-Sur. También intercambiaron opiniones sobre desarrollos internacionales más amplios y la situación en América Latina.

Araghchi condenó lo que llamó las políticas de matón de Estados Unidos hacia Venezuela y otras naciones en desarrollo independientes en el Hemisferio Occidental. Dijo que la amenaza de Washington de usar la fuerza contra Venezuela representa una grave violación de la Carta de la ONU y de los principios fundamentales del derecho internacional.

Enfatizó que la comunidad internacional tiene una responsabilidad colectiva para defender los principios y objetivos de las Naciones Unidas contra las acciones unilaterales de Estados Unidos. Refiriéndose a las actividades israelíes en el Caribe y América Latina, Araghchi las describió como una gran amenaza para la paz y la estabilidad regional. Además, subrayó que los gobiernos tienen el deber de procesar y castigar a los funcionarios israelíes acusados de genocidio y otros crímenes.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Gil Pinto, expresó su aprecio por la postura principista de Irán y subrayó la importancia de fortalecer las relaciones estratégicas entre Teherán y Caracas. También elogió la resiliencia del pueblo y el gobierno venezolano en resistir lo que llamó presiones e intervenciones ilegales de Estados Unidos.