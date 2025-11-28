Irán, modelo excepcional de progreso científico y resiliencia bajo sanciones / Irán debe verse de cerca

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El Dr. Yaqin, profesor de Ecotoxicología Acuática de la Facultad de Ciencias Marinas y Pesqueras de la Universidad Hasanuddin de Indonesia, visitó la Agencia de Noticias ABNA y, en una entrevista, describió a Irán como una nación pionera y un modelo excepcional de avance científico.

Él, que viajó a Irán para ampliar la cooperación científica y establecer una red de investigación con la Universidad de Gonabad de Mashhad y la Universidad de Teherán, habló sobre la motivación de su viaje y afirmó: «Cuando supe que Turquía está solo a tres horas de Irán, decidí que, tras participar en el Simposio Internacional de Estambul, debía venir a Irán. Durante el último año o dos, Irán ha sido un fenómeno por su firmeza frente a la hegemonía de Estados Unidos y del régimen israelí. Para mí era importante ver de cerca este país; un país que, a pesar de cuarenta y dos años de sanciones, ha logrado un notable progreso científico y tecnológico».

Añadió: «Mis esfuerzos por establecer vínculos académicos con investigadores en Turquía no obtuvieron respuesta, pero en Irán fui recibido con una respuesta inmediata y una hospitalidad extraordinaria. Envié un correo por la mañana y esa misma tarde recibí contestación. Mi colega iraní no solo aceptó colaborar, sino que asumió personalmente todos mis gastos de alojamiento y desplazamientos internos. Ese nivel de hospitalidad fue verdaderamente asombroso».

El profesor Yaqin continuó hablando de su especialidad y dijo: «En los últimos años he seguido constantemente los trabajos de los académicos iraníes. Irán ha logrado avances significativos en el monitoreo de contaminantes y en nuevos métodos de absorción de microplásticos. Estas experiencias son inmensamente valiosas para países como Indonesia».

Subrayó que la cooperación académica con Irán podría abrir un nuevo horizonte para las universidades indonesias y añadió: «La ciencia siempre se construye sobre paradigmas. No debemos limitarnos solo a cooperar con universidades occidentales. La civilización iraní y las civilizaciones del archipiélago malayo mantuvieron relaciones durante siglos, y esa conexión debe ser revivida».

El académico indonesio también calificó de «asombrosa» su visita a la biblioteca del difunto ayatolá Marashi Nayafí y señaló: «Vi a un anciano erudito que pasaba sus noches en la biblioteca investigando con pluma y papel. Ese espíritu académico es el verdadero tesoro de Irán».

Al hablar de las imágenes negativas de Irán en los medios internacionales, comentó: «Como académico, nunca me dejé influir por las noticias falsas sobre Irán. Muchas de esas falsedades son difundidas por grupos que tienen problemas con la resistencia de Irán frente a Estados Unidos e Israel. Pero después de la guerra de los doce días, muchos intelectuales en todo el mundo reconocieron abiertamente que Irán es el único país que ha permanecido firme contra la opresión, actuando de manera pragmática y no solo con consignas».

El profesor Yaqin señaló además la necesidad de desarrollar los estudios de prospectiva en las universidades indonesias y afirmó: «Irán diseña sus macroestrategias utilizando las ciencias de los estudios de futuro. Esta experiencia puede ser extremadamente útil para las ciudades indonesias, incluida Makassar».

En un breve mensaje dirigido al pueblo de Indonesia, dijo: «Para comprender con exactitud a Irán, hay que verlo con los propios ojos. Sugiero que se diseñen paquetes de viaje ‘Umrah-plus-Irán’ para que las personas puedan visitar simultáneamente los lugares de la Umrah y Irán, y así puedan presenciar las realidades culturales y científicas de estos dos países. Tales viajes pueden elevar la conciencia pública y transformar nuestra comprensión del mundo islámico».

El profesor indonesio concluyó recomendando al pueblo de Indonesia viajar «más allá de la propaganda y los rumores» para conocer verdaderamente a Irán, y añadió: «Irán es un país de ciencia avanzada, cultura auténtica y un pueblo extraordinariamente hospitalario».