China exige a EE.UU. el fin inmediato de las sanciones ilegales contra Venezuela y Cuba

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): La portavoz de la Cancillería china, Mao Ning, declaró este 28 de noviembre de 2025 que su país “siempre se ha opuesto a las sanciones unilaterales sin fundamento en el derecho internacional ni autorización del Consejo de Seguridad de la ONU” y rechazó “cualquier injerencia externa en los asuntos internos de Venezuela bajo cualquier pretexto”.

“Pedimos a Estados Unidos que levante sus sanciones unilaterales ilegales y haga más para promover la paz, la estabilidad y el desarrollo en América Latina y el Caribe”, añadió Mao Ning en rueda de prensa.

La reacción se produce tras la decisión del presidente Donald Trump, anunciada el 24 de noviembre, de designar formalmente al “Cártel de los Soles” como organización terrorista extranjera (FTO) y vincular directamente a Nicolás Maduro y a altos funcionarios venezolanos con actividades de narcotráfico, acusaciones que Caracas califica de “ridícula mentira” destinada a justificar la injerencia.

China también reiteró su exigencia de que Washington levante de inmediato el bloqueo y las sanciones contra Cuba, recordando el reciente informe de la relatora especial de la ONU, Alena Douhan, que documenta las graves consecuencias humanitarias de estas medidas coercitivas unilaterales y su violación del derecho internacional.

El canciller venezolano, Yván Gil, agradeció públicamente a Pekín por su “férreo llamado” a terminar con las sanciones y la guerra arancelaria impulsada por la Administración Trump, que incluye gravámenes del 25 % a países que compren petróleo o gas venezolano.

Pekín ha mantenido una postura constante de rechazo a la “jurisdicción de brazo largo” estadounidense y de defensa de la soberanía de Venezuela y Cuba frente a lo que considera intentos de cambio de régimen y agresión imperialista.