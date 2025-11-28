  1. página de inicio
  2. Servicio de noticias
  3. América Latina

China exige a EE.UU. el fin inmediato de las sanciones ilegales contra Venezuela y Cuba

28 noviembre 2025 - 17:27
Código de noticia: 1755110
fuente: Abna24
China exige a EE.UU. el fin inmediato de las sanciones ilegales contra Venezuela y Cuba

Pekín condenó este viernes la nueva designación estadounidense del “Cártel de los Soles” como organización terrorista y la vinculación de Nicolás Maduro con el narcotráfico, calificando las sanciones de Washington como “unilaterales ilegales” que violan el derecho internacional y exigen su levantamiento inmediato.

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): La portavoz de la Cancillería china, Mao Ning, declaró este 28 de noviembre de 2025 que su país “siempre se ha opuesto a las sanciones unilaterales sin fundamento en el derecho internacional ni autorización del Consejo de Seguridad de la ONU” y rechazó “cualquier injerencia externa en los asuntos internos de Venezuela bajo cualquier pretexto”.

“Pedimos a Estados Unidos que levante sus sanciones unilaterales ilegales y haga más para promover la paz, la estabilidad y el desarrollo en América Latina y el Caribe”, añadió Mao Ning en rueda de prensa.

China exige a EE.UU. el fin inmediato de las sanciones ilegales contra Venezuela y Cuba

La reacción se produce tras la decisión del presidente Donald Trump, anunciada el 24 de noviembre, de designar formalmente al “Cártel de los Soles” como organización terrorista extranjera (FTO) y vincular directamente a Nicolás Maduro y a altos funcionarios venezolanos con actividades de narcotráfico, acusaciones que Caracas califica de “ridícula mentira” destinada a justificar la injerencia.

China también reiteró su exigencia de que Washington levante de inmediato el bloqueo y las sanciones contra Cuba, recordando el reciente informe de la relatora especial de la ONU, Alena Douhan, que documenta las graves consecuencias humanitarias de estas medidas coercitivas unilaterales y su violación del derecho internacional.

El canciller venezolano, Yván Gil, agradeció públicamente a Pekín por su “férreo llamado” a terminar con las sanciones y la guerra arancelaria impulsada por la Administración Trump, que incluye gravámenes del 25 % a países que compren petróleo o gas venezolano.

Pekín ha mantenido una postura constante de rechazo a la “jurisdicción de brazo largo” estadounidense y de defensa de la soberanía de Venezuela y Cuba frente a lo que considera intentos de cambio de régimen y agresión imperialista.

Etiquetas

Su comentario

Usted está respondiendo
Indicio de comentario
captcha