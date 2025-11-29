  1. página de inicio
Santa Fátima az-Zahrá (la paz sea con ella) — Parte 3

La Mubahala, un modelo luminoso para la participación de las mujeres

29 noviembre 2025 - 10:18
Código de noticia: 1755290
fuente: Abna24
La Excelencia Fátima al-Zahra (la paz sea con ella), en el acontecimiento de la Mubáhala, al ser la única mujer que acompañó al Profeta (la paz y las bendiciones de Allah sean con él y su pura descendencia), ofrece un modelo incomparable de participación activa y consciente de la mujer en los ámbitos social y religioso. Esta presencia suya no sólo constituye un testimonio de su excelsa posición en sinceridad e infalibilidad, sino que también demuestra la legitimidad y la importancia del rol protagónico de las mujeres en la sociedad.

