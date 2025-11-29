La Excelencia Fátima al-Zahra (la paz sea con ella), nuestra luz guía en el mundo desafiante de hoy

Código de noticia: 1755292 fuente: Abna24

La Excelencia Fátima al-Zahra (la paz sea con ella), con su **conducta pura y divina** —de la que da testimonio su infalibilidad certificada en el Versículo de la Purificación—, no es únicamente un modelo histórico; es un criterio divino para un estilo de vida seguro y el camino hacia la verdadera felicidad y salvación.