El amor por la Excelencia Fátima al-Zahra (la paz sea con ella), causa de guía y salvación

El amor hacia los Ahlul Bayt (la paz sea con todos ellos), especialmente hacia la Excelencia Fátima al-Zahra (la paz sea con ella) —cuyo afecto el Sagrado Corán considera la recompensa de la misión profética—, constituye una fuerza que ayuda al ser humano a seguir la **conducta y el ejemplo** de estos grandes, y es el camino más seguro para el crecimiento espiritual y para transitar por la Senda Recta (Sirat al-Mustaqim).