Santa Fátima az-Zahrá (la paz sea con ella) — Parte 5

La filosofía de la hujjiyyah (autoridad divina probatoria) de la Excelencia Fátima al-Zahra (la paz sea con ella) en el sistema de guía divina

29 noviembre 2025 - 12:20
Código de noticia: 1755301
fuente: Abna24
Según las enseñanzas del Sagrado Corán y las narraciones proféticas, la Excelencia Fátima al-Zahra (la paz sea con ella) no es únicamente un modelo histórico, sino un criterio divino para distinguir la verdad de la falsedad y el camino de la guía recta. El redescubrimiento y reconocimiento de su excelsa posición constituye una necesidad fundamental para comprender la verdadera esencia de la religión y para la continuidad de la misión divina en la época actual.

