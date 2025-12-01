La Excelencia Fátima al-Zahra (la paz sea con ella); manifestación del Kawzar y eje de la continuidad de la Wilayah

Código de noticia: 1756525 fuente: Abna24

La Excelencia Fátima (la paz sea con ella), en cuanto manifestación del «Kawzar», es el eje de la continuidad de la descendencia del Profeta (la paz sea con él y su familia) y de la Wilayah de los Ahlul Bayt (la paz sea con ellos). Ella es la manifestación plena del favor divino y constituye un modelo fundacional para comprender la elevada posición de la mujer y el camino de la guía en el Islam.