El presidente de Al-Mustafa visita el Complejo Educativo al-Kawthar en Indonesia

Las dos destacadas instituciones religiosas y académicas están dirigidas por el profesor Zahir Yahya, egresado de la Universidad Al-Mustafa y figura reconocida en las actividades educativas islámicas de la región.

La visita, realizada en presencia de directivos, miembros del profesorado y representantes de ambos centros, ofreció al presidente de la Universidad Internacional Al-Mustafa una visión directa de los diversos programas educativos, culturales y espirituales que se desarrollan actualmente. La cálida acogida por parte de estudiantes y personal reflejó el fuerte ambiente religioso y académico que ha consolidado a estas instituciones como importantes polos de aprendizaje islámico en Indonesia.

Hoyyat al-islam Abbasi elogió a los administradores y docentes de los centros por sus incansables esfuerzos, destacando la notable disciplina, sinceridad y compromiso colectivo evidentes en su labor. Asimismo, subrayó la vitalidad intelectual y la devoción espiritual de los estudiantes, señalando que tal entusiasmo constituye una base prometedora para el crecimiento de la educación islámica en el Sudeste Asiático.

“El trabajo cultural y educativo entre la generación joven es uno de los servicios más nobles, duraderos y de mayor impacto”, afirmó Hoyyat al-islam Abbasi en un breve discurso. “Lo que observamos en estos centros es una clara manifestación de dedicación a la promoción de los valores religiosos y morales dentro de la sociedad indonesia. Los logros alcanzados aquí demuestran que cuando la sinceridad y el esfuerzo se unen, los resultados transformadores surgen.”

Al inicio del encuentro, el profesor Zahir Yahya, director del Complejo Educativo al-Kawthar, presentó un detallado informe que exponía los programas en curso, los objetivos estratégicos y los logros recientes de los centros. Enfatizó que tanto el Complejo al-Kawthar como la Husseiniya Misbah al-Huda fueron establecidos con el propósito de fortalecer las enseñanzas islámicas, cultivar la piedad y la profundidad intelectual entre la juventud, y formar una generación comprometida con el servicio a la Ummah musulmana.

Yahya añadió que las instituciones han dado pasos importantes en la expansión de la educación religiosa, ofreciendo planes de estudio académicos estructurados junto con iniciativas comunitarias destinadas a reforzar la identidad islámica entre los jóvenes indonesios.

La visita constituye un nuevo avance en la continua interacción de la Universidad Internacional Al-Mustafa con instituciones académicas y culturales del Sudeste Asiático, reafirmando su compromiso con el fomento de redes globales de conocimiento islámico.