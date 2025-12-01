Istighfar en palabras del Imam Ali

En un hadiz, el Imam Alí (la paz sea con él) describe la verdad sobre la petición de perdón y los criterios del Istighfar (búsqueda del perdón).

Según este hadiz, Kumayl Bin Ziyad preguntó al Imam Alí: “¡Oh Comandante de los Creyentes! Una persona puede cometer un pecado y luego pedir perdón. ¿Cuál es el límite para pedir perdón?”

El Imam Alí (P) respondió: “¡Oh hijo de Ziyad! Es el arrepentimiento.”

Kumayl preguntó: “¿Es todo?”

El Imam respondió: “No.”

Kumayl preguntó: “Entonces, ¿cómo es?”

El Imam respondió: “Cada vez que una persona comete un pecado, debe decir: ‘Pido perdón a Allah’, y debe moverse.”

Kumayl preguntó: “¿Qué significa moverse?”

El Imam respondió: “Debe mover los labios y la lengua con la intención de que ello sea seguido por la realidad.”

Kumayl preguntó: “¿Qué es la realidad?”

El Imam respondió: “Debe arrepentirse sinceramente y decidir no repetir el pecado por el cual pide perdón.”

En ese momento, Kumayl preguntó: “Supongamos que lo hago, ¿seré perdonado?”

El Imam respondió: “No.”

Kumayl preguntó: “¿Por qué?”

El Imam dijo: “Porque aún no has alcanzado la raíz.”

Kumayl preguntó: “Entonces, ¿cuál es la raíz de la petición de perdón?”

El Imam respondió: “Es mantener en el corazón el arrepentimiento por el pecado por el cual has pedido perdón (y este es el primer grado del devoto) y abandonar el pecado en cuestión. El Istighfar tiene seis etapas:

Primera, arrepentirse de las acciones pasadas.

Segunda, la determinación de no repetir el pecado.

Tercera, pagar los derechos de toda criatura ante la cual seas deudor.

Cuarta, saldar todos los derechos obligatorios de Allah.

Quinta, reducir la carne que ha crecido en tu cuerpo mediante medios ilícitos hasta que tu piel se adhiera a tus huesos y luego crezca nueva carne entre ellos.

Sexta, debes hacer saborear a tu cuerpo el dolor de la sumisión, así como le hiciste saborear el placer del pecado.”

En esta definición, la búsqueda del perdón va acompañada del arrepentimiento, pero como afirmó el Imam (P), el espíritu y la verdad de la petición de perdón es el remordimiento sincero; porque mientras una persona no sienta remordimiento por su error, no puede pedir verdaderamente perdón a Dios Todopoderoso.

Como dice el Imam Ridha (la paz sea con él): “Quien pide perdón con la lengua sin arrepentirse sinceramente, en realidad se burla de sí mismo.”