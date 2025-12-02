La Excelencia Fátima al-Zahra (la paz sea con ella); receptáculo del descenso de la Wilayah y realidad de la sura Al-Qadr

Código de noticia: 1756776 fuente: Abna24

Según las narraciones proféticas y las exégesis coránicas, la Excelencia Fátima al-Zahra (la paz sea con ella) es el ejemplo perfecto de «Laylat al-Qadr», receptáculo del descenso de la Wilayah divina y origen de la manifestación de los Imames infalibles (la paz sea con ellos). Ella es la plena manifestación de las verdades divinas y la mediadora de la gracia de Dios para la humanidad.