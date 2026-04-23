Irán protesta por el uso indebido de EE. UU. del territorio y el espacio aéreo de 5 países de la región

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El embajador y representante permanente de Irán ante las Naciones Unidas, en una carta dirigida al Secretario General de la ONU y al Consejo de Seguridad, protestó enérgicamente por el uso indebido de los Estados Unidos del territorio y el espacio aéreo de cinco países, incluidos Qatar, Kuwait, Bahréin, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.

En las cartas separadas de Irán al Secretario General y al Presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, dada la responsabilidad internacional de los Estados derivada de poner su territorio a disposición de terceros para la comisión de actos de agresión y la realización de ataques armados contra el territorio de un tercer Estado, la República Islámica de Irán ha expresado su más enérgica y explícita protesta contra estas acciones ilegales. Asimismo, insta firmemente al Reino de Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, Bahréin y los Emiratos Árabes Unidos a respetar los principios de buena vecindad y a impedir que se siga utilizando su territorio contra la República Islámica de Irán.

Cabe mencionar que en cada una de estas cartas se detallan minuciosamente los casos de infracción y agresión cometidos desde el territorio y el espacio aéreo de estos países.