Lula, en mofa, pide dar ya el Nobel a Trump para acabar guerras

En referencia a las múltiples veces que el mandatario norteamericano ha alegado haber contribuido a resolver múltiples guerras en distintas regiones del mundo, el líder brasileño, desde Portugal el martes, propuso que se le otorgue a Trump el Premio Nobel de la Paz “cuanto antes”, con el argumento de que este reconocimiento podría incentivar la estabilidad internacional.

“A diario vemos declaraciones que no sé si en broma o no del presidente Trump diciendo que ya acabó con ocho guerras y que todavía no ganó el Premio Nobel de la Paz”, declaró Lula, un crítico de las medidas del presidente estadounidense.

Por tanto, —agregó el mandatario—“es importante que le otorguemos pronto un Premio Nobel al presidente Trump para que no haya más guerras”.

En efecto, desde que tomó su segundo gobierno el año pasado, Trump ha insistido en presentarse como una figura capaz de poner fin a todas las guerras y conflictos armados en curso, pese a que Estados Unidos ha sido iniciador de ataques, entre los más recientes contra Irán.

Pese a que Trump se jactaba el año pasado de haber contribuido al fin de conflictos —Camboya y Tailandia; Kosovo y Serbia; Congo y Ruanda; Pakistán e India; Israel e Irán; Egipto y Etiopía; Armenia y Azerbaiyán, e Israel y HAMAS— como parte de una campaña en pro del galardón, el Nobel de la Paz lo recibió la dirigente extremista venezolana María Corina Machado, quien en enero se lo cedió durante una visita privada a la Casa Blanca.