Despliegue sin precedentes de cazas y aeronaves estadounidenses en el régimen sionista

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Los medios israelíes informaron que Estados Unidos ha desplegado cazas avanzados F-22 y decenas de aviones de reabastecimiento en diversas bases y aeropuertos de Israel; una acción que, según estos medios, constituye una presencia militar «sin precedentes» por parte de Estados Unidos en Israel.

Canal «Kan» de Israel, citando fuentes de seguridad, reportó que Washington está interesada en que este despliegue militar continúe al menos hasta finales del año en curso; además de las fuerzas militares estadounidenses que ya se encuentran habitualmente en diversos puntos de Oriente Medio.

De acuerdo con este informe, imágenes satelitales analizadas durante los meses recientes muestran un número considerable de cazas y aviones de reabastecimiento estadounidenses desplegados dentro de Israel. Este análisis abarca el período desde el inicio de los ataques israelíes contra Irán el 28 de febrero hasta la semana pasada.

Según el informe de «Kan», los cazas F-22 han sido desplegados en la base aérea de Ovda, en el sur de Israel, y decenas de aviones de reabastecimiento estadounidenses se encuentran en los aeropuertos Ben Gurion y Ramon. Este medio añadió que las aeronaves han sido dispersadas en varios puntos y que actualmente no existe un plan para su salida.

Mientras tanto, los medios israelíes han advertido que esta amplia presencia militar estadounidense podría afectar las actividades de la aviación civil israelí. El Canal 12 de Israel había reportado previamente que el despliegue de decenas de aviones de reabastecimiento estadounidenses en los aeropuertos Ben Gurion y Ramon ha impactado el funcionamiento de los aeropuertos e incluso los precios de los boletos aéreos.

Sobre la base de este informe, Shmuel Zakai, presidente de la Autoridad de Aviación Civil de Israel, también ha advertido que el aeropuerto Ben Gurion «se asemeja más a una base militar que a un aeropuerto civil». Los medios israelíes además señalaron que la continuación de esta situación podría complicar la temporada de viajes de verano y disuadir a las compañías aéreas extranjeras de aumentar sus vuelos a Israel.

El canal «Kan», al final de su informe, enfatizó que este extenso despliegue de fuerzas y equipamiento estadounidense se ha mantenido incluso después de la entrada en vigor del alto el fuego entre Irán e Israel el mes pasado.