Irán responde a Trump: Todavía no se ha alcanzado un acuerdo final

En una entrevista con la televisión nacional este viernes, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baqai, ha reaccionado a las afirmaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien había anunciado previamente el fin del bloqueo naval contra Irán.

Tras afirmar que las autoridades iraníes deciden sobre los intereses del pueblo de Irán, ha destacado que “el intercambio de mensajes entre las dos partes continúa y el acuerdo aún no se ha finalizado.”

“Ninguna de las partes occidentales, cuando habla sobre Irán, debe usar el lenguaje del ‘deber’ (…) nos despedimos del ‘lenguaje de la imposición’ hace 47 años”, ha recalcado.

Las negociaciones se centran en poner fin a la guerra impuesta a Irán

En cuanto al bloqueo naval impuesto por EE.UU. tras el alto el fuego entre Irán y EE.UU. el 8 de abril, ha explicado que el cerco estadounidense fue desde el principio una “acción ilegal”. El llamado bloqueo naval “constituyó tanto una violación del alto el fuego como una perturbación de la libertad de navegación internacional”, ha agregado.

“Debemos ver en la práctica si realmente cumplirán con lo que dicen o si se trata simplemente de una afirmación propagandística. Si lo hacen, en realidad significará detener una acción ilegal que comenzaron hace unas semanas y que nunca debieron haber llevado a cabo desde el principio”, ha apostillado.

Baqai ha señalado que en esta etapa las dos partes se centran en poner fin a la guerra, subrayando que “no mantendremos conversaciones sobre los detalles de las cuestiones nucleares”.

Irán y Omán deben adoptar mecanismos para Ormuz

Respecto a la gestión del estrecho de Ormuz por parte de Irán y Omán, el diplomático iraní ha señalado que, desde el inicio de la guerra impuesta el 28 de febrero, esta vía marítima ha estado sujeta a medidas especiales de Irán, permaneciendo cerrada a buques militares hostiles; no obstante, los barcos comerciales han continuado transitando por la ruta en coordinación con las autoridades iraníes.

Ha explicado que Irán y Omán deben adoptar mecanismos que preserven tanto sus intereses y seguridad nacionales como también den garantías a la comunidad internacional de que la navegación por esta ruta se realiza de manera segura. “El estrecho de Ormuz se encuentra dentro de las aguas territoriales de Irán y Omán. Nos enfrentamos a una situación especial que no podemos ignorar”, ha añadido.

El alegato de Trump sobre el fin de la guerra es “unilateral”

En este contexto, la agencia de noticias de la Radiodifusión de la República Islámica de Irán (IRIB) ha tachado de “unilateral” el alegato de Trump sobre las cláusulas del acuerdo con Irán.

También, ha afirmado que las declaraciones de Trump sobre el destino del material nuclear enriquecido son “una mera aspiración suya” y no tienen relación con las decisiones ni los compromisos de Irán.

Ha señalado que las alegaciones de Trump sobre el material nuclear de Irán constituyen un “claro retroceso” respecto a sus afirmaciones iniciales sobre el traslado de estos materiales a Estados Unidos.

De igual manera, IRIB ha destacado que Trump mejor que nadie sabe que sin la liberación de los bienes de Irán “no habrá ningún acuerdo”. “Trump ha ignorado la necesidad de la retirada de EE.UU. de las cercanías de Irán, mientras que este asunto es una exigencia firme de Irán”, ha agregado.