El plan más importante de Satanás contra la comunidad de los creyentes

Código de noticia: 1851273 fuente: Abna24

El Sagrado Corán informa sobre el esfuerzo de Satanás por romper los vínculos amados por Dios; vínculos que constituyen los cimientos de la religiosidad y la salud de la sociedad. En este sentido, dos relaciones son, más que ninguna otra, el blanco de Satanás: primero, los vínculos familiares, y segundo, la relación de los creyentes con el Imam y el líder divino; pues el debilitamiento de estas dos dará lugar al daño de la fe, la ética y la formación de la sociedad.