Bill Clinton: «Estoy cansado de la islamofobia» / «Mi hija me recomendó leer el Corán»

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Bill Clinton, expresidente de Estados Unidos, condenó los insultos contra los musulmanes y la discriminación por motivos religiosos y, citando un versículo del Sagrado Corán, subrayó la necesidad del conocimiento mutuo entre los pueblos y del respeto a las diferencias culturales y religiosas.

Clinton intervino en el encuentro interreligioso «Muchas religiones, una sola Florida», celebrado en el Centro de Culto Koinonia, en la ciudad de Hollywood, en el estado de Florida. En dicho acto, al criticar los insultos dirigidos a los musulmanes por sus creencias, recalcó que los comportamientos reprobables de algunas personas no pueden atribuirse a una religión ni a una cultura determinadas.

El expresidente de Estados Unidos, en un momento de su intervención, aludió a su experiencia personal y relató que, cuando su hija leyó el Corán a los 15 años, esta le sugirió también a él que estudiara el libro sagrado de los musulmanes.

Según Clinton, su acercamiento al Corán le hizo comprender que las diferencias entre las naciones y los pueblos deben propiciar el conocimiento mutuo, y no ser motivo de enajenación ni de menosprecio.

Para reforzar esta idea, recurrió al versículo 13 de la sura Al-Huyurat: «Oh, gentes, os hemos creado de un varón y una mujer, y os hemos constituido en naciones y tribus para que os conozcáis unos a otros». Clinton expresó asimismo su descontento por la persistencia de las guerras religiosas y los enfrentamientos culturales, y afirmó que los comportamientos reprobables se dan entre los seguidores de distintas religiones y no deben atribuirse a una sola tradición religiosa.

El Sheij Ali Qaradaghi, presidente de la Unión Internacional de Ulemas Musulmanes, subrayó por su parte, en reacción a estas declaraciones, la necesidad de ampliar los ámbitos de entendimiento y de convivencia pacífica. Advirtió de que las diferencias políticas con ciertos gobiernos o grupos se extienden en ocasiones al ámbito religioso y, como resultado, el Islam y los ritos de los musulmanes se convierten en blanco de insultos. No obstante, algunos comentaristas también consideraron que las palabras de Clinton obedecían a consideraciones políticas y a la rivalidad partidista en Estados Unidos.