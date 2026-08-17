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Irán: confesiones de Ben-Gvir serán pruebas para el juicio de criminales

17 agosto 2026 - 16:42
Código de noticia: 1853543
fuente: hispantv
Irán: confesiones de Ben-Gvir serán pruebas para el juicio de criminales

Condenando los comentarios controvertidos del ministro de seguridad interina de Israel sobre la matanza de gazatíes, Irán ha pedido juzgar al extremista sionista.

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El viceministro de Asuntos Jurídicos e Internacionales del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Kazem Qaribabadi, ha denunciado las recientes declaraciones que Itamar Ben-Gvir ha hecho en un podcast, denominado ‘8 de octubre’, en el que sugirió “llevar a cabo asesinatos selectivos en Gaza y cargarse a entre 30 y 40 (gazatíes) cada noche”.

El ministro de seguridad interna del régimen sionista de Israel ha fijado una ‘cuota nocturna’ para los asesinatos en Gaza: de 30 a 40 personas. Este criminal sionista habla simultáneamente de expulsar a los palestinos y de construir asentamientos en toda Gaza. Estas confesiones deben ser registradas y conservadas para el día del juicio de estos criminales”, ha subrayado el diplomático iraní en un mensaje emitido este lunes en su cuenta en X al respecto.

Desde el inicio de la guerra en Gaza en octubre de 2023, las fuerzas israelíes han llevado a cabo intensas agresiones aéreas en distintas zonas de la Franja, provocando una destrucción generalizada de viviendas e infraestructuras y el desplazamiento reiterado de la población palestina.

Las autoridades palestinas afirman que la guerra genocida de Israel, que comenzó la guerra el 7 de octubre de 2023, ha matado a más de 73 000 personas y dejado herida a más de 174 000 en Gaza, la mayoría mujeres y niños.

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