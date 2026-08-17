Irán: confesiones de Ben-Gvir serán pruebas para el juicio de criminales

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El viceministro de Asuntos Jurídicos e Internacionales del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Kazem Qaribabadi, ha denunciado las recientes declaraciones que Itamar Ben-Gvir ha hecho en un podcast, denominado ‘8 de octubre’, en el que sugirió “llevar a cabo asesinatos selectivos en Gaza y cargarse a entre 30 y 40 (gazatíes) cada noche”.

“El ministro de seguridad interna del régimen sionista de Israel ha fijado una ‘cuota nocturna’ para los asesinatos en Gaza: de 30 a 40 personas. Este criminal sionista habla simultáneamente de expulsar a los palestinos y de construir asentamientos en toda Gaza. Estas confesiones deben ser registradas y conservadas para el día del juicio de estos criminales”, ha subrayado el diplomático iraní en un mensaje emitido este lunes en su cuenta en X al respecto.

Desde el inicio de la guerra en Gaza en octubre de 2023, las fuerzas israelíes han llevado a cabo intensas agresiones aéreas en distintas zonas de la Franja, provocando una destrucción generalizada de viviendas e infraestructuras y el desplazamiento reiterado de la población palestina.

Las autoridades palestinas afirman que la guerra genocida de Israel, que comenzó la guerra el 7 de octubre de 2023, ha matado a más de 73 000 personas y dejado herida a más de 174 000 en Gaza, la mayoría mujeres y niños.