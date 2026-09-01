Irán denuncia ante la ONU ataque de EEUU a Larak como crimen de guerra

“Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán no dudarán en ejercer su derecho inherente a la legítima defensa y responderán de manera decisiva y proporcional a cualquier agresión militar”, advirtió el representante permanente adjunto de Irán ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Qolamhosein Darzi, en una carta fechada el lunes y dirigida al secretario general de la ONU, António Guterres, y al presidente del Consejo de Seguridad, tras la reciente agresión de EE.UU. al territorio iraní.

Irán exigió al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU) que adopte medidas ante el ataque militar estadounidense lanzado el 30 de agosto contra la isla de Larak, en el Golfo Pérsico, denunciando que la agresión dejó mártires y heridos entre defensores de la patria y civiles, además de causar daños materiales.

Darzi subrayó que este acto ilegal de agresión es una clara violación de la soberanía nacional y la integridad territorial de Irán, y una flagrante infracción del artículo 2, párrafo 4, de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado.

Destacó que las Fuerzas Armadas iraníes, en ejercicio de su derecho inherente a la legítima defensa, llevaron a cabo ataques defensivos y proporcionales contra bases militares estadounidenses en Jordania utilizadas en los “ataques criminales y la agresión” de Washington contra Irán.

La carta sitúa el ataque contra Larak dentro de una escalada de acciones hostiles que comenzó con una ofensiva militar estadounidense de gran escala e injustificada el pasado 28 de febrero. Desde entonces, según Teherán, Washington y el régimen sionista llevaron a cabo un bloqueo naval ilegal, medidas coercitivas unilaterales que equivalen a “terrorismo económico” y otros actos provocadores e intervencionistas.

Darzi sostuvo que estas actuaciones constituyen graves violaciones del derecho internacional humanitario y equivalen a “terrorismo de Estado, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad”.

También señaló que Estados Unidos debe asumir responsabilidad internacional y que quienes hayan ordenado, dirigido o ejecutado los ataques podrían afrontar responsabilidad penal individual.

El representante iraní afirmó que la conducta ilegal y agresiva de Estados Unidos y el régimen sionista es la única fuente de inseguridad para la navegación y la seguridad marítima en el Golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz.

Teherán instó al secretario general de la ONU y al Consejo de Seguridad a exigir a Estados Unidos el cese de sus ataques y de cualquier acción que ponga en peligro la navegación y la seguridad marítima en estas aguas, así como a adoptar medidas para garantizar la rendición de cuentas y evitar una escalada que amenace la paz y la seguridad internacionales.

La misiva subrayó que Irán ha actuado con moderación y conforme al derecho internacional, pero advirtió de que Teherán adoptará todas las medidas necesarias para proteger a su pueblo, su soberanía y su integridad territorial.

Darzi solicitó que la carta sea emitida y distribuida como documento oficial del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

El domingo, las fuerzas estadounidenses atacaron la isla iraní de Larak, situada en el sur del país. Medios locales, citando informes preliminares, informaron que dos personas murieron y otras dos resultaron heridas en el ataque.

En respuesta, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) y el Ejército de Irán lanzaron ataques con misiles y drones contras las posiciones de EE.UU. en Jordania y Emiratos Árabes Unidos.