La paradoja de la vida musulmana en Inglaterra: alto sentido de pertenencia, pero más soledad

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): una encuesta gubernamental realizada a 175.000 personas ha revelado que dos tercios de los musulmanes de Inglaterra sienten un vínculo y una pertenencia poderosos hacia el barrio en el que viven, una cifra superior a la media nacional. Sin embargo, los musulmanes de Inglaterra tienen más probabilidades que el resto de la población de declarar que se sienten solos.

Según informó el medio digital británico Hyphen, esta es la tercera vez que la Encuesta de Vida Comunitaria —realizada anualmente por el Departamento de Cultura, Medios y Deporte y el Ministerio de Vivienda, Comunidades y Gobierno Local— señala a los musulmanes de Inglaterra como el grupo religioso más solitario. El objetivo de esta encuesta es medir el grado de participación cívica y social de la población. Cabe destacar que el Gobierno destinó 4,5 millones de libras esterlinas, entre 2025 y 2026, a reducir el problema de la soledad en toda Inglaterra.

Esta encuesta interroga cada año a personas mayores de 16 años sobre indicadores como su nivel de participación en actividades de voluntariado, la frecuencia con que conversan con sus vecinos y su grado de satisfacción con los espacios verdes de su barrio. El programa se lleva a cabo desde 2016.

El doctor Leon Moosavi, sociólogo especializado en raza y religión de la Universidad de Liverpool, declaró a una publicación especializada que estos hallazgos contradicen los resultados de investigaciones recientes, según las cuales dos de cada cinco británicos consideran que los musulmanes no pueden integrarse en la sociedad británica.

Moosavi afirmó: «Existe un estereotipo según el cual los musulmanes británicos no están integrados, que son personas ajenas a la sociedad o, como algunos los llaman, una quinta columna. Pero las investigaciones demuestran que los musulmanes sienten un fuerte compromiso con la participación cívica y con el cuidado de la comunidad».

Moosavi hizo referencia al término árabe umma, que suele emplearse para designar a la comunidad global de los musulmanes y que, según él, expresa muy bien este sentimiento.

Añadió: «Cuando hablamos de la umma, muchas personas no la entienden únicamente como la nación musulmana, sino que esta palabra también nos hace pensar en los demás».

La encuesta, realizada entre octubre de 2024 y marzo de 2025, mostró que las personas de origen paquistaní y bangladesí son las que más probabilidades tienen de sentir una pertenencia poderosa hacia su barrio.

Moosavi señaló: «En algunas zonas del centro y el norte de Inglaterra existen barrios y áreas de carácter étnico en los que la gente vive en comunidades que comparten una cultura y un patrimonio comunes».

No obstante, cuando se preguntó a los participantes con qué frecuencia sentían soledad, aislamiento respecto a los demás o falta de compañía, el 8 % de los adultos musulmanes respondió que se siente así con frecuencia o siempre.

La soledad sigue siendo un problema importante de salud pública

La soledad continúa siendo una de las principales cuestiones de salud pública. Según una investigación de la Campaña para Acabar con la Soledad, en 2022 cerca de 26 millones de adultos en el Reino Unido declararon sentirse solos, y un 7,1 % padecía soledad crónica.

La soledad se ha vinculado a niveles más altos de malestar psicológico y a un aumento del gasto en atención sanitaria. Los análisis muestran que las personas que declaran sentirse solas generan, en promedio, un gasto adicional de unas 850 libras esterlinas al año para el Servicio Nacional de Salud británico.

Moosavi afirmó: «Es importante tener en cuenta que ciertos grupos concretos de musulmanes pueden enfrentarse especialmente al problema de la soledad».

Añadió: «Los conversos recientes al islam son un buen ejemplo de ello, ya que a menudo relatan que, al principio de su conversión, experimentan una gran emoción y entusiasmo, pero que después sienten que quedan abandonados a su suerte».

Esfuerzos por apoyar a las mujeres musulmanas aisladas

Aisha Acharya fundó un grupo llamado Hermanas por el Islam para apoyar a las mujeres musulmanas de la ciudad de Leicester que enfrentan aislamiento y desconexión social.

Aunque Leicester alberga una de las mayores poblaciones musulmanas de Reino Unido, Acharya sostiene que los eventos sociales de la ciudad, al no tener en cuenta las consideraciones religiosas ni los valores culturales, han hecho que las mujeres musulmanas de Leicester se sientan aún más aisladas.

Acharya organiza regularmente distintos eventos sociales, entre ellos clubes de running, viajes a zonas costeras y un programa de retiro y descanso que se celebrará en Gales.

Aumento del odio contra los musulmanes

El aumento del odio hacia los musulmanes en Inglaterra podría ser también una de las causas del mayor índice de soledad entre los adultos musulmanes.

La Fundación Musulmana Británica, que hace seguimiento de los incidentes islamófobos, registró 70 ataques contra mezquitas en su primer año de actividad.

Moosavi afirmó: «Cuando decimos que los musulmanes están solos, esa afirmación genera una especie de desesperanza. Es como si la soledad hubiera sido nuestra propia elección o el resultado de nuestra propia inacción».

Añadió: «La soledad también está relacionada con el rechazo, con la marginación y con la sensación de que no somos aceptados ni se nos permite participar en la sociedad por lo que somos».