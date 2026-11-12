Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Un grupo de organizaciones estudiantiles y sociales de Uruguay, mediante una concentración celebrada el 10 de noviembre en la Universidad de la República, reclamó la anulación del convenio de cooperación de esta casa de estudios con la Universidad de Tel Aviv. Los representantes de este movimiento de protesta entregaron a las autoridades universitarias más de mil firmas en apoyo de la anulación de un convenio vigente desde 1985.

Los manifestantes sostienen que la Universidad de Tel Aviv colabora con la estructura militar de Israel y que este convenio contradice los principios y el estatuto fundamental de la Universidad de la República de Uruguay. El asunto se halla ahora en estudio en la Comisión de Relaciones Internacionales y en la Comisión de Derecho Internacional de la universidad. Durante la sesión del Consejo Directivo Central de la universidad, se concedió además a los representantes de los manifestantes la oportunidad de intervenir.

Sectores académicos y estudiantiles de Uruguay reclaman que se deje sin efecto un convenio de cooperación vigente entre la Universidad de la República y la Universidad de Tel Aviv, en Israel.

En Uruguay, integrantes del movimiento estudiantil reclaman a las autoridades universitarias la cancelación de un acuerdo de cooperación con la Universidad de Tel Aviv.

El planteo surge de estudiantes del área de Humanidades de la universidad pública uruguaya, quienes denuncian la existencia de vínculos entre la institución israelí y los organismos de seguridad.

Desde el ámbito académico, también consideran que su papel va más allá de esta denuncia concreta y que resulta necesario poner en discusión el tratamiento que los medios de comunicación y los analistas realizan sobre la situación en Palestina y las acciones del régimen.

La instalación de esta temática en el centro del debate universitario también ha generado tensiones. Integrantes del movimiento estudiantil denuncian medidas disciplinarias y restricciones que consideran vinculadas a sus actividades de protesta.

Sin embargo, aseguran que estas situaciones no han detenido sus acciones de denuncia.

A partir de estos planteos, las organizaciones estudiantiles y los sectores académicos que impulsan el reclamo esperan una pronta respuesta de las autoridades de la Universidad de la República para dejar sin efecto el convenio de cooperación entre ambos centros.