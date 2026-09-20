Los Imames Infalibles (P) son testigos de las acciones humanas

Código de noticia: 1866829 fuente: Abna24

¿Acaso las acciones del ser humano se manifiestan únicamente ante Dios, o también el Profeta (PB) y los amigos de Dios tienen conocimiento de ellas? El versículo 105 de la sura At-Tawba (Corán 9:105), con la expresión «فَسَیَرَى اللَّهُ عَمَلَکُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ», así como algunas narraciones exegéticas, hablan de la observación de las acciones por parte de Dios, Su Mensajero y los creyentes; asimismo, una narración del Imam Hasan al-Askari (P) sobre un hombre que alegaba pobreza puede analizarse dentro de este mismo marco.