Las dos grandes bendiciones que Dios ha concedido a los iraníes

Código de noticia: 1869638 fuente: Abna24

Los iraníes gozan de dos grandes bendiciones que, en las palabras del Imam Sadiq (PB), tienen un lugar especial: la primera, contar con la presencia del Imam ar-Rida (P) en tierra iraní; un Imam a quien, incluso antes de su nacimiento, el Imam Sadiq (PB) anhelaba conocer. La segunda, la oportunidad de situarse en el camino de la asistencia al Imam del Tiempo (que Dios apresure su alivio); pues dicho Imam (PB) afirmó que, si hubiera alcanzado la vida y la época del Imam Mahdi (que Dios apresure su alivio), habría consagrado su existencia a servirle.