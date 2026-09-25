Denuncian a un diputado del Parlamento británico por declaraciones islamófobas

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA):se han presentado denuncias oficiales contra el diputado del Parlamento británico Rupert Lowe a raíz de sus reiteradas declaraciones sobre el islam, los musulmanes y la inmigración, dirigidas tanto a la Policía de Lucha contra el Terrorismo como al organismo que supervisa la conducta de los diputados de este país.

Según informaron los medios británicos, uno de estos casos consiste en una remisión de ocho páginas al programa «Prevent», en la que se pide a los responsables de seguridad que examinen la posible influencia de algunas declaraciones de Lowe en los discursos de la extrema derecha y en los procesos de radicalización. La otra denuncia, respaldada por más de 200 personas, fue presentada ante el Comisionado de Estándares del Parlamento.

En estas denuncias se hace referencia a las declaraciones de Lowe sobre lo que él ha calificado de «islamización de Gran Bretaña», así como a su vinculación del islam y de los musulmanes de origen paquistaní con los casos de abuso sexual organizado de menores, y a sus propuestas para restringir ciertas prácticas y símbolos islámicos. Los denunciantes subrayaron que el conjunto de estas declaraciones debe examinarse como una tendencia general y no como simples comentarios aislados.

En respuesta a estas denuncias, Lowe acusó a sus críticos de intentar apartarlo del Parlamento y afirmó que no dará marcha atrás en las posturas que ha adoptado sobre el islam y la inmigración.

Por el momento, ninguna de estas remisiones implica una condena ni la comprobación de un delito por parte de este diputado. El Comisionado de Estándares del Parlamento debe determinar primero si la denuncia entra dentro de su ámbito de competencia y si existen fundamentos suficientes para iniciar una investigación; por otro lado, la remisión al programa Prevent es también una solicitud de evaluación y no constituye, por sí misma, una acusación penal. El resultado de ambos procesos aún no ha sido anunciado.