Encuesta de Politico: Trump, una carga electoral para los republicanos

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA):Una nueva encuesta de Politico, realizada por la empresa independiente PF Global, muestra que el 26 % de los votantes de Trump en 2024 considera que los candidatos republicanos deberían distanciarse del presidente para ganar las elecciones de noviembre. Estos hallazgos indican que incluso los republicanos leales ven a Trump como una carga para la campaña electoral.

La inflación persistente, el precio de 4 dólares de la gasolina, la tasa del 7 % de las hipotecas, el estancamiento en Asia Occidental y la guerra comercial con Canadá han brindado innumerables oportunidades a los candidatos republicanos para distanciarse del presidente. Mike Rogers, candidato republicano al Senado por Míchigan, pidió esta semana el fin de la «guerra arancelaria» con Canadá, un giro notable tras semanas de defender la decisión del presidente.

La guerra contra Irán y la carestía: el talón de Aquiles electoral de Trump

Jason Roe, asesor republicano de Míchigan, afirmó: «Lo que hizo Mike Rogers fue brillante. En todas las encuestas que me llegan cada semana, más personas señalan la capacidad económica como su principal prioridad. Está claro que el precio de la gasolina es resultado de la guerra de Irán y, en Míchigan, más que cualquier otra cosa, de la guerra comercial con Canadá».

Rogers no es el único ejemplo. María Elvira Salazar, representante por Florida, aprovechó un anuncio frente a la Casa Blanca para cuestionar la política migratoria del presidente. Ashley Hinson, representante por Iowa, ha pedido el fin de la guerra de Irán. Ken Paxton, candidato de Texas, ha sido objeto de cuatro revelaciones sobre sus esfuerzos privados por distanciarse de Trump.

«La dependencia de Trump es tóxica»: cambia el cálculo electoral de los republicanos

Un estratega republicano afirmó: «Todo esto lo dictan los datos. Presentarse como un adulador de Trump en 2026 no funciona. Depender de ese hombre es tóxico».

Con todo, existen límites. Ningún republicano se ha desligado por completo de Trump y pocos se atreven a criticarlo directamente. Muchos siguen apoyándose en su relación con el presidente en la campaña y en las redes sociales.

Un funcionario de la Casa Blanca rechazó la idea de que el distanciamiento de los candidatos respecto a las políticas del Gobierno constituya una gran ruptura y afirmó: «Si yo fuera un candidato que intenta distanciarse físicamente del presidente, no asistiría a este evento».

Davis Ingle, portavoz de la Casa Blanca, declaró: «El presidente Trump es el líder indiscutible, el mejor mensajero y un motivador sin igual del Partido Republicano».

Grietas en el campo de Trump: la brecha entre el movimiento MAGA y el resto de los republicanos

La encuesta muestra que buena parte de esta brecha procede del ala no MAGA de la coalición de Trump. Los votantes no MAGA de Trump dijeron, casi el doble que los votantes MAGA, que su candidato republicano debería separarse del presidente. Pero más de dos tercios de los votantes MAGA afirmaron que los candidatos deben mantenerse alineados con Trump.

Esta situación coloca a los candidatos en un escenario sin victoria posible: pegarse demasiado a Trump les hace perder a los independientes, y una distancia excesiva descontenta al movimiento MAGA.

David Axelrod, estratega demócrata, dijo: «No creo que haya tantos candidatos que supliquen la visita de Trump. Pero en la medida en que lo hacen, es una apuesta. El problema es que la antorcha puede quemar toda la casa».

La campaña de Paxton: un ejemplo del dilema republicano

El dilema de «condenado si lo haces, condenado si no lo haces» quizá tenga su mejor ejemplo en la campaña de Paxton en Texas. El miércoles, Trump presentó a Paxton en San Antonio, el mismo día en que se hicieron públicas sus declaraciones a puerta cerrada sobre sus quejas por la guerra de Irán y los precios altos. Sin embargo, Paxton adoptó un tono diferente ante Trump en el escenario y dijo: «Señor presidente, quiero agradecerle que haya venido por mí, por nosotros y por Texas».