El Ejército estadounidense evacuó el lunes la base militar de la RAF Mildenhall en el Reino Unido tras una amenaza de Irán, informó el lunes The Wall Street Journal, citando a personas familiarizadas con el asunto.

De acuerdo con la información, dos aviones cisterna estadounidenses que operaban desde la base militar de la RAF Mildenhall fueron desviados a Alemania a primera hora del lunes, mientras que otras aeronaves de este tipo fueron trasladadas a Alemania y otros destinos más tarde ese mismo día.

El Pentágono adoptó esta medida semanas después de retirar sus bombarderos de la base aérea RAF Fairford debido a un presunto incidente de seguridad que intentó vincular con Irán, según la misma fuente.

Durante la tercera guerra impuesta contra Irán empezada el 28 de febrero, la base aérea de Fairford había sido utilizada por bombarderos estadounidenses para llevar a cabo ataques contra el país persa.

En marzo, el Reino Unido autorizó a Washington a utilizar esta instalación para operaciones específicas contra misiles iraníes. Desde entonces, se ha observado la presencia de bombarderos y otras aeronaves militares estadounidenses en la base, considerada la única instalación en territorio continental británico utilizada por Estados Unidos para este propósito.

A finales de septiembre, las autoridades británicas detuvieron a varios hombres cerca de la instalación por sospechas relacionadas con terrorismo y delitos con explosivos. Posteriormente, los sospechosos quedaron en libertad bajo fianza, sin que se hayan presentado públicamente pruebas concluyentes que vinculen a Irán con el caso.

Teherán ha insistido en que las acusaciones contra el país carecen de fundamento y ha advertido de que la participación británica en la facilitación de ataques contra Irán, mediante la cesión de bases e instalaciones militares, no puede quedar encubierta por campañas mediáticas ni acusaciones sin pruebas.