Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): La terquedad y la desobediencia de los niños constituyen uno de los desafíos más frecuentes y, al mismo tiempo, más desconcertantes para los padres; un desafío que, si no se identifican correctamente sus raíces ocultas, no solo no se corrige, sino que da lugar a un círculo vicioso de resistencia mutua y distanciamiento afectivo entre padres e hijos.

El Hoyatoleslam Sayyid Alireza Tarashion, experto y docente en el ámbito de la educación y la familia, explica, en respuesta a esta pregunta de los padres, las raíces ocultas de la terquedad infantil y las vías para corregirla.

Pregunta de los padres:

Tengo una hija de ocho años que, cada vez que me opongo a sus deseos, se enfada de inmediato; si tenemos que ir a algún sitio, dice que no viene, y si tiene alguna responsabilidad, se echa atrás. Estoy realmente desesperada, ¿qué debo hacer?

Respuesta:

Gran parte de los comportamientos obstinados y de desobediencia de los niños es una reacción a nuestras propias acciones y pautas de conducta. Para corregir este ciclo, hay que prestar atención a varios errores comunes y de raíz:

1. La terquedad recíproca y el tono imperativo directo

La primera cuestión es que, incluso con la intención de educar, no debemos entrar en el juego de la terquedad con el niño. Cuando el niño dice: «Quiero ver la televisión» y nuestra respuesta directa, tajante y seca es: «¡No! Ahora es hora de dormir y tienes que acostarte ahora mismo», aunque lo que decimos sea lógico, desde la perspectiva del niño la madre o el padre están siendo tercos. Esta confrontación hace que el niño espere en su mente una oportunidad para tomarse la revancha; por eso, cuando le dices: «Prepárate, vamos a salir», él también, con la misma arma de la obstinación, dice: «¡No voy!».

2. Las mentiras de conveniencia y la pérdida de confianza

A veces, para calmar al niño de forma momentánea, ocultamos la realidad; por ejemplo, antes de ponerle una inyección le decimos: «¡No duele nada!», cuando sí duele. La intención del progenitor es bienintencionada y busca reducir la ansiedad, pero el resultado es el contrario: o bien el niño siente que le pasa algo, que a los demás no les duele, o bien llega a la convicción de que le han mentido. En ambos casos, se destruye la piedra angular de la confianza entre padres e hijos.

3. Ignorar las necesidades básicas y la acumulación de cansancio

A veces la raíz del «no» del niño no es la cabezonería; es el resultado del cansancio, el hambre, la falta de sueño o la ansiedad causada por los deberes escolares acumulados y sin hacer. Además, las experiencias negativas previas (como un paseo largo y agotador durante unas compras anteriores) lo colocan en una posición defensiva. En estos momentos, hay que valorar sus necesidades básicas y asegurarle con claridad que no se repetirá la experiencia agotadora anterior.

4. Imponer entornos desagradables e inadecuados para la edad del niño

Un niño de ocho años tiene una capacidad psíquica y unas necesidades diferentes. Llevarlo a reuniones de adultos acompañadas constantemente de advertencias como «siéntate tranquilo», «no hables» y «no corras» convierte el ambiente en algo tedioso y penoso para él. Nuestros hijos son seres humanos independientes, y el mero hecho de ser padres no es una licencia para ignorar sus sentimientos. Es necesario tener en cuenta el carácter del niño al planificar, y asegurarnos de que el destino o la actividad prevista tenga un atractivo acorde con su edad.